Novo aplicativo esclarece dúvidas e curiosidades sobre o judaísmo

A filosofia milenar que permeia o judaísmo, com suas curiosidades e soluções para as dúvidas do cotidiano, encontram-se, agora, a um clique de distância. Essa é a proposta do aplicativo Legal Saber, projeto capitaneado em 2015 pelo Rabino David Weitman, que traz um conteúdo qualificado e diferenciado sobre a visão judaica de variados temas, divididos em quatro formatos: textos e matérias, resenhas de livros, áudios de palestras e vídeos.

Além disso é possível acessar o conteúdo desse projeto por meio de um site: www.legalsaber.com.br ou pela fanpage do Facebook: https://www.facebook.com/LEGALSABER/

“A intenção do projeto Legal Saber é esclarecer ao público, de forma geral, o que o judaísmo pensa e recomenda a respeito de questões da modernidade. É poder preencher uma lacuna e sanar dúvidas das pessoas de qualquer religião, não apenas dos judeus. Facilitamos o acesso do usuário, que pode escolher a melhor maneira de acessar o conteúdo, seja por meio do site, aplicativo ou a página no Facebook”, pontua o Rabino Weitman.

O aplicativo, disponível para IOS e Android, traz mais de 150 palestras em áudio e vídeo, 130 textos e dispõe de busca por categorias de assuntos como Casamento & Família, Ciências & Natureza, Torá & Judaísmo, Educação, História Judaica, Espiritualidade e Misticismo, entre outros. Além disso, o usuário recebe notificações cada vez que é incluída uma nova postagem. Os áudios podem ser baixados no dispositivo móvel ou escutados por streaming.

Já o portal conta com uma moderna ferramenta de busca e a possibilidade de se ler online textos, matérias e resenhas de livros ou baixá-los em PDF. Já os áudios podem ser escutados pelo computador ou baixados em MP3.

Com atualização constante, o Legal Saber permite ao usuário acesso fácil aos grandes temas da vida e da milenar filosofia judaica.

