O novo procurador-geral da República, Augusto Aras, fará seu primeiro julgamento da operação Lava Jato no próximo mês. O alvo é Deltan Dallagnol, que será julgado no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) no dia 8 de outubro.

​Este é o primeiro caso em que Dallagnol corre o risco de sofrer uma derrota. Aras tinha conseguido até agora se equilibrar, fazendo ressalvas e elogios à Lava Jato. No julgamento, porém, terá que tomar um lado claro no tema.

