O alerta da senadora Ana AmÃ©lia: ComeÃ§a o calote no BNDES

A série de empréstimos temerários que o BNDES concedeu a empresas e países com capacidade econômica duvidosa, começa a mandar a conta para os brasileiros. O alerta é da senadora gaúcha Ana Amélia. Segundo ela, “é lamentável que o contribuinte brasileiro tenha que pagar mais uma conta da gestão irresponsável do PT”. O governo de Moçambique informou ao Brasil que não terá como pagar empréstimos feitos pelo BNDES para obras realizadas pela Odebrecht e Andrade Gutierrez. O calote já chega a US$ 15 milhões e o ressarcimento ao banco terá de ser feito pelo Tesouro Nacional. O BNDES também negocia com Angola para evitar outro calote.

Novo regramento para o BNDES

É de autoria da senadora Ana Amélia, o projeto de lei apresentado em 2014, (PRS 2/2014) para estabelecer que as operações de financiamento externo com recursos da União sejam submetidas à deliberação do Senado Federal. A matéria está na Comissão de Assuntos Econômicos.

Em pauta, os Regimes próprios de Previdência nos municípios

Os deputados Frederico Antunes (PP) e Eduardo Loureiro (PDT) coordenam hoje audiência pública para examinar a situação dos regimes próprios de previdência nos municípios, que afetam diretamente o equilíbrio das contas nas prefeituras. Será a partir das 9h30min, no Plenarinho da Assembleia Legislativa.

CEEE na pauta das privatizações

A agenda de privatizações do setor elétrico do Brasil, cobiçada por investidores internacionais, estima arrecadar R$ 30 bilhões. A gaúcha CEEE está incluída nesta perspectiva.

Apesar da crise política, economia vai bem

Além do crescimento do emprego, a expectativa dos analistas consultados no boletim Focus, do Banco Central, indica que depois de 11 anos, Brasil poderá ter deflação no mês de junho. A expectativa para o IPCA é de queda de 0,07%.

Destaques da semana

A semana já antecipa dois destaques com repercussão política e econômica: nesta segunda-feira, a remessa ao STF do relatório final do inquérito da Polícia Federal que investigou o presidente Michel Temer. Na quarta-feira, no dia 8 a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, do parecer da reforma trabalhista.

Comentários