O ator Alec Baldwin foi preso após uma briga por vaga de estacionamento em Nova York

O ator Alec Baldwin, que fez sucesso recentemente com sua imitação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi preso na sexta-feira (2) em Nova York (EUA) por uma briga sobre uma vaga de estacionamento, disse a polícia.

O ator da sitcom “30 Rock” de 60 anos, “atacou alguém por uma vaga de estacionamento quando ambos estavam indo em direção a ela”, disse a detetive Sophia Mason, do departamento de polícia de Nova York.

Baldwin teria socado o motorista de um carro que havia acabado de estacionar na sua frente, que também procurava uma vaga para parar, não longe de sua casa, no bairro de Greenwich Village. Após o incidente, a polícia o prendeu, enquanto sua vítima teve que ser levada a um hospital, disse à AFP um porta-voz da polícia de Nova York. Alec Baldwin deve ser notificado de sua acusação por agressão, assinalou o porta-voz.

Negativa

Mais tarde, o ator negou, pelo Twitter, ter socado alguém.

“1- Normalmente, eu não comentaria algo tão flagrantemente distorcido quanto a história de hoje. No entanto, a afirmação de que eu dei um soco em alguém por uma vaga de estacionamento é falsa. Eu queria deixar isso registrado. Eu percebo que se tornou um esporte marcar as pessoas com acusações negativas e difamantes o quanto mais possível para fins de entretenimento de clickbait [caça-cliques, em tradução livre]. Felizmente, não importa o quão reverberantes os ecos, isso não torna as afirmações verdadeiras”, escreveu ele na rede social

Nova onda de popularidade

Baldwin vivenciou uma nova onda de popularidade nos últimos dois anos, por suas representações de Trump em uma série de cenas no programa “Saturday Night Live”, vencendo um Emmy.

“Desejo boa sorte a ele”, comentou minutos mais tarde Donald Trump ao ser questionado sobre o caso por repórteres nos jardins da Casa Branca.

Baldwin tem um histórico de perder a calma. Ele negou ter dado um soco num fotógrafo de um jornal em 2012, quando ele estava tentando tirar fotos dele com sua então noiva, a professora de ioga, Hilaria Thomas.

Baldwin e Thomas casaram em 2012 e têm quatro filhos.

Críticas a Trump

O comediante critica Trump com frequência e várias vezes insinuou que não queria mais imitá-lo, embora sempre acabe mudando de opinião.

Este ano foi novamente indicado ao Emmy, mas não levou nada. O ator é conhecido por sua personalidade forte e seu caráter irascível.

Deixe seu comentário: