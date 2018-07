O ator e diretor George Clooney ficou ferido em um acidente de scooter na Itália

Clooney teria machucado o quadril, segundo a agência estatal de notícias Ansa. Conforme a revista People e a agência Associated Press, os ferimentos do ator não foram graves e ele já teve alta, deixando o hospital pela saída lateral. Clooney está na Sardenha para gravar a sua nova série “Catch-22”, baseada em um livro de Joseph Heller, que se passa na Segunda Guerra Mundial e tem como cenário principal o aeroporto Venafiorita de Olbia.

O artista havia deixado o hotel quando se acidentou. As circunstâncias da colisão ainda não são conhecidas. A imprensa italiana diz que o ator foi socorrido pelo motorista envolvido no acidente.

Homenagem da esposa

Amal Clooney fez uma homenagem pública ao seu marido, George Clooney, o descrevendo como um cavalheiro, um marido e pai incrível e o amor de sua vida. Em um evento em junho, a advogada de direitos humanos falou durante cerimônia repleta de celebridades, que se reuniram para homenagear a carreira do ator de “Onze Homens e Um Segredo”.

Mas Amal disse ser mais fácil “se dirigir a um tribunal em nome de detidos do que falar publicamente, como estou fazendo pela primeira vez esta noite, sobre meu marido”. “Conheci George quando estava com 35 anos e começando a ficar bastante conformada com a ideia de que seria uma solteirona. Foi aí que nos conhecemos”, disse Amal à plateia, composta por amigos e celebridades como as atrizes Cate Blanchett, Jennifer Aniston e Diane Keaton e a modelo Cindy Crawford.

“Cinco anos depois, ele é a pessoa que tem a minha total admiração e também a pessoa cujo sorriso me comove todas as vezes”, acrescentou. Apesar de serem um dos casais mais populares de Hollywood desde seu casamento em 2014 e do nascimento de seus filhos gêmeos há um ano, Amal e George raramente falam sobre sua vida particular.

Clooney foi o centro das atenções ao ser homenageado pelo Instituto Americano de Cinema. Amigos como o ex-presidente norte-americano Barack Obama, Julia Roberts e o apresentador de TV Jimmy Kimmel falaram sobre sua sagacidade, charme, generosidade e seu trabalho por causas humanitárias como a dos refugiados da região de Darfur, no Sudão, e as vítimas do terremoto de 2010 no Haiti.

Em março, Amal Clooney passou a fazer parte do time jurídico que está representando dois repórteres da Reuters presos em Mianmar, acusados de posse de documentos confidenciais do governo em um caso que se tornou um marco para a liberdade de imprensa.

Gêmeos

Clooney admitiu que só se sentiu realmente pai após o parto dos gêmeos. “Eu acho que foi no minuto que eles saírem. Nada é real até o momento repentino que eles estão lá, cobertos de sujeira e chorando. Você fica: ‘Espere um pouco, o que é isso? Nós éramos dois, agora somos quatro’! Tudo muda muito rápido”, brincou o ator, pai dos pequenos Ella e Alexander.