O ator Kevin Spacey aparece de surpresa em seu julgamento pelo crime de assédio sexual

Kevin Spacey fez uma aparição surpresa em uma audiência judicial do caso de assédio sexual que corre contra ele nas cortes de Massachusetts, nos Estados Unidos. O ator não aparecia no tribunal desde janeiro, quando o juiz Thomas Barrett decidiu que a presença dele nas audiências não era obrigatória.

O ator, que declarou inocência frente à acusação, não fez comentários à imprensa enquanto se dirigia para o tribunal com seus advogados. Se condenado, Spacey pode pegar até dois anos e meio de cadeia. As informações são do jornal “The Guardian”

No atual ponto do processo, os advogados de Spacey estão lutando para conseguir acesso a uma “cópia inalterada” do celular do seu acusador, o filho da jornalista Heather Unruh. Segundo a âncora de telejornal, Spacey embebedou e tentou apalpar a região genital de seu filho em um restaurante local, o Club Car.

O filho de Unruh trabalhava no estabelecimento como ajudante de garçom, e se aproximou de Spacey após o fim de seu turno para tirar uma foto com o ator. Ele acabou convidando o garoto a se sentar e pagou vários drinques alcoólicos para ele.

Os advogados de Spacey alegam que o acusador apagou várias mensagens de texto de seu celular antes de entregá-lo à polícia como evidência. Os representantes do ator qualificam as acusações como “patentemente falsas”, e alegam que os dois “apenas flertaram de maneira consensual”.

Spacey continua a caminho de um julgamento público, embora a data não esteja marcada. O juiz Barrett também já pediu que o restaurante onde o caso aconteceu entregue filmagens do circuito de segurança.

Outra acusação

Os advogados de Kevin Spacey esperam que seja anulada uma acusação de assédio movida por um massagista que teria sido forçado a tocar os genitais do ator durante uma sessão de massagem.

Sob identidade anônima, o massagista registrou o caso na Corte de Los Angeles em setembro do ano passado, alegando estresse pós-traumático e cárcere privado, já que ele teria sido obrigado a ficar na casa do ator, que na época vivia em Malibu. O caso teria acontecido em 2016.

Em documentos judiciais obtidos pelo site, os advogados de Kevin Spacey argumentam que o ator será “severamente prejudicado” se a identidade do massagista não for divulgada. Como nada foi comprovado, Spacey sai como “a parte mais vulnerável ,dado seu perfil público.”

A ação foi registrada inicialmente na Califórnia, mas acabou transferida para um tribunal federal depois que os advogados de Spacey argumentaram que o julgamento não deveria ser feito lá, já que o ator não mora mais no Estado.

Agora, os advogados argumentam que o tribunal federal não deveria permitir que o acusador permaneça anônimo, pois isso violaria várias regras federais, incluindo a exigência de que o acusador identifique os nomes das partes envolvidas.”

A equipe de Spacey também argumenta que o anonimato impede que a defesa receba possíveis informações de terceiros sobre o acusador que seriam relevantes para o caso. O caso agora segue para os advogados da vítima, que devem justificar o anonimato de seu cliente.

Deixe seu comentário: