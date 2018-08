O ator Richard Gere será pai novamente aos 69 anos

O ator Richard Gere, que completará 69 anos no final deste mês, e a ativista espanhola Alejandra Silva, de 35, estão esperando um filho. A informação é da revista espanhola ABC.

Segundo a revista americana W, Alejandra e o ator se casaram em uma cerimônia budista, apenas para a família e amigos, em abril, em uma propriedade do ator em Nova York. Esse é o terceiro casamento de Gere, que já subiu ao altar com a modelo Cindy Crawford nos anos 1990 e com a atriz Carey Lowell, com quem teve o primeiro filho, Homer James, de 18 anos.

O casal se conheceu em 2014 em uma viagem na Itália e tornaram o namoro público no ano seguinte. A espanhola também já possui um filho de cinco anos, fruto do relacionamento com o geólogo canadense Govin Friedland.

Famoso por seu papel em “Uma Linda Mulher” (1990), ao lado de Julia Roberts, Gere deve estrelar a série britânica “MotherFatherSon”, que também terá no elenco Helen McCrory e Billy Howle.

