O autor do tiroteio que deixou cinco mortos em um jornal nos Estados Unidos atuou por vingança

O suposto autor do tiroteio em um jornal local em Annapolis, nos Estados Unidos, que deixou cinco mortos, atuou por “vingança”, informaram as autoridades que continuam interrogando o homem para esclarecer os detalhes do ataque. O tiroteio ocorreu no interior do Capital Gazette, o principal jornal da capital de Maryland, na quinta-feira (28) .

“Esse indivíduo tinha algum tipo de vingança contra o jornal”, afirmou o tenente Ryan Frashure, porta-voz da polícia do Condado de Anne Arundel, onde aconteceu o tiroteio. Frashure detalhou que o suposto autor tinha ameaçado o jornal nas redes sociais.

Embora as autoridades não tenham identificado o detido, os veículos de imprensa americanos informaram que se trata de Jarrod Ramos, de 38 anos.

As autoridades também não detalharam o motivo da “vingança”, mas Ramos perdeu em 2015 um processo por difamação, que tinha aberto contra o jornal por um artigo de 2011, em que o Capital Gazette o identificou como um perseguidor de mulheres nas redes sociais, citando documentos judiciais.

Segundo as informações da polícia, o homem entrou no prédio do Capital Gazette por volta das 14h30 (hora local) e abriu fogo por meio de uma porta de vidro, matando cinco pessoas e deixando dois feridos. A polícia o prendeu no local, escondido debaixo de uma mesa.

As autoridades identificaram os mortos como Gerald Fischman, Robert Hiaasen, John McNamara, Rebecca Smith e Wendi Winters, quatro jornalistas e um agente de vendas.

Antes de serem conhecidos mais detalhes sobre os motivos que teriam impulsionado Ramos a atuar contra o Capital Gazzete, muitos jornalistas apontaram os ataques à imprensa, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como possível explicação.

Tiros

O ataque a tiros que deixou cinco mortos na redação do jornal “Capital Gazette”, em Annapolis, capital do Estado de Maryland, nos EUA, causou comoção. A publicação pertence ao “The Baltimore Sun”, e a sua sede fica a meia hora de Washington.

Imagens exibidas na rede CNN durante o ataque mostraram pessoas sendo retiradas do local, enquanto autoridades faziam buscas dentro do prédio onde aconteceu o crime. A repórteres, o policial Ryan Frashure disse que agentes de segurança inspecionaram para garantir que não havia bombas nem qualquer outro tipo de ameaça.

Relato

Phil Davis, um repórter do “Gazette”, estava no local do tiroteio. Em uma entrevista, Davis disse que a redação estava “como uma zona de guerra”, uma situação que seria “difícil de descrever”.

“Sou um repórter de polícia. Escrevo sobre essas coisas – não necessariamente até este ponto, mas tiroteios e morte – o tempo todo ”, disse ele. “Mas por mais que eu tente articular como é traumatizante estar escondido debaixo da sua mesa, você não sabe até que você esteja lá e se sinta desamparado.”

Davis disse que ele e outros colegas ainda estavam se escondendo sob suas mesas quando o atirador parou de atirar. “Eu não sei por quê. Eu não sei por que ele parou ”, disse.

