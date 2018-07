O cantor Arlindo Cruz teve alta hospitalar, após ficar mais de um ano internado devido a um AVC

O cantor e compositor Arlindo Cruz, 59 anos, teve alta hospitalar nesta segunda-feira (2) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio, depois de permanecer internado um ano e três meses no CTI (centro de tratamento intensivo) para tratamento de saúde decorrente de um AVC (acidente vascular cerebral) em casa. De acordo com o hospital, o artista permanecerá em tratamento em casa, com estrutura de home care, ao lado da família.

Arlindo ainda teve tempo de chegar em casa para assistir à vitória do Brasil contra o México. A filha, Flora Cruz, disse como está o pai. “Tendo o meu pai em casa é muito bom. Só de sair daquele clima de hospital, começar a sentir o cheirinho do feijão na panela, ele poder brincar com o cachorro e o papagaio é muito bom”, disse.

Flora disse ainda que seu pai já tinha recebido alta hospitalar na semana passada, mas foi necessário fazer adaptações na residência para recebê-lo. “Ele está reagindo bem. Não teve nenhuma piora de um mês para cá. Todo mundo diz que comigo ele interage mais, porque eu beijo, amasso, eu agarro. Eu sou a caçula, não é”, brincou.

Melhora

Em janeiro deste ano, o filho de Arlindo Cruz, Arlindinho, comentou que o prognóstico era de melhora. “Ele consegue interagir melhor com a gente. Já riu, chorou, olha para a gente, reconhece”.

Ainda assim, não há uma expectativa de volta aos palcos. No carnaval, o Império Serrano, escola de coração de Arlindo, o homenageou. Ele também será o enredo da X-9 Paulistana no próximo carnaval.

A esposa do músico, Babi Cruz, já tinha falado sobre a expectativa de que ele acompanhasse parte do Mundial em casa. Arlindo é fã de futebol.

“O tratamento vai ser com enfermeiros, mas em casa, com cheirinho de feijão na panela, curtindo o papagaio dele, que ele adora”, destacou Babi.

No dia 22 do mês passado, a família publicou uma foto de Arlindo em casa torcendo para o Brasil.

Internação

Arlindo Cruz foi internado no dia 17 de março do ano passado, depois de passar mal em casa, quando se preparava para embarcar para São Paulo, onde cumpriria uma agenda de show. Inicialmente, o cantor foi atendido no CER (Centro Especializado em Reabilitação) da Barra da Tijuca, na zona oeste, onde a equipe médica constatou o acidente vascular cerebral. Em seguida, Arlindo foi transferido para a Casa de Saúde São José.

Enredo

A escola de samba X-9 Paulistana anunciou que o enredo do carnaval de 2019 em São Paulo será sobre o cantor e compositor Arlindo Cruz, que no ano que vem terá 60 anos.

O enredo será coordenado pelo carnavalesco Amarildo de Mello, que continua pelo segundo ano na X-9 Paulistana.

A X-9 Paulistana ficou em 11º lugar no Grupo Especial do carnaval de São Paulo este ano com um enredo sobre ditados populares. Entre os destaques do desfile da escola estiveram a ranha de bateria Juju Salimeni, que estreou na X-9, e a madrinha Tarine Lopes, que perdeu o tapa-sexo durante o desfile.

Deixe seu comentário: