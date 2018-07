O Chile está em estado de alerta após uma explosão em um vulcão

O complexo vulcânico Nevados de Chillán, no Chile, registrou uma explosão e um tremor de magnitude 3,7, e as autoridades alertaram que a atividade vulcânica pode se intensificar.

A explosão se soma a outra registrada na sexta-feira, o que “sugere que o sistema vulcânico pode aumentar seu nível de atividade”, alerta o Serviço Nacional de Geologia e Mineração, em um relatório.

Situado 420 quilômetros ao sul de Santiago, na região do Biobío, este complexo formado por 18 vulcões está em alerta desde 31 de dezembro de 2015. Em 6 de abril passado, as autoridades aumentaram o alerta para o nível laranja.

O governo local não descarta a possibilidade de que, se houver novas explosões com energia similar ou maior do que as registradas, isso possa levar a um “aumento no nível de alerta”.

O vulcão de 3.216 metros de altura é um dos mais ativos do país, e sua última maior erupção foi registrada em 1973.

O Chile, localizado em pleno Círculo de Fogo do Pacífico, conta com cerca de 90 vulcões potencialmente ativos ou que tiveram atividade nos últimos 10 mil anos. Um total de 45 deles são monitorados pelo Serviço Nacional de Geologia e Mineração, que acompanha a atividade do Chillán em tempo real 24 horas por dia.

Guatemala

A Polícia Nacional Civil da Guatemala informou na última semana ter localizado 18 corpos e partes deles em San Miguel Los Lotes, denominado “marco zero” pelo impacto da erupção do Vulcão de Fogo, no começo do mês passado.

O órgão indicou que os corpos estavam enterrados e que foram levados para análise pelo Instituto Nacional de Legistas, na cidade de Escuintla. O Instituto já teria identificado 85 dos quase 200 casos que tem.

Há mais de um mês, no dia 3 de junho, o Vulcão de Fogo registrou uma das erupções mais fortes da sua história deixando pelo menos 113 pessoas mortas e 329 desaparecidas. Outras 2 milhões de pessoas ficaram afetadas e ainda são incalculáveis os danos materiais.

Galápagos

A atividade interna e superficial do vulcão Sierra Negra, no arquipélago equatoriano de Galápagos, se manteve “alta” e sua tendência não indica mudanças, segundo afirma relatório de fim de junho do IG (Instituto Geofísico) da Escola Politécnica Nacional.

Mais de 160 sismos leves aconteceram no interior de tal vulcão, situado no sul da Ilha Isabela, a maior do arquipélago, que no final do último mês entrou em erupção.

O colosso chegou a gerar 113 sismos de tipo vulcânico-tectônico, 48 de longo período e 15 híbridos, relacionados com o movimento de fluidos e com a fratura de rochas no seu interior, indicou o IG.

Além disso, foram registrados dois eventos de baixa frequência escutados pelos microfones de infrassom colocados no vulcão para sua vigilância.

A Direção do PNG (Parque Nacional Galápagos), entidade encarregada de zelar pelo frágil ecossistema do arquipélago, afirmou que as quatro populações de tartarugas gigantes da espécie Chelonoidis guntheri e uma população de iguanas terrestres, situadas no lado leste da ilha Isabela, estão protegidas devido ao fato de que os fluxos de lava se dirigem ao noroeste da caldeira.

O Sierra Negra é o maior vulcão da região insulana equatoriana que tem uma das maiores crateras do mundo, com um diâmetro de aproximadamente 10 quilômetros, detalhou o PNG.

Sua altura alcança 1.124 metros sobre o nível do mar e suas últimas erupções aconteceram nos anos 1979 e 2005.

As ilhas de Galápagos estão situadas mil quilômetros ao oeste do litoral continental equatoriano e foram declaradas em 1978 Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco.

O arquipélago deve seu nome às grandes tartarugas que a habitam, e suas reservas terrestre e marinha contêm uma rica biodiversidade, consideradas um laboratório natural, que permitiu ao cientista britânico Charles Darwin desenvolver sua teoria sobre a evolução e a seleção natural das espécies.

