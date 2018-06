O craque Neymar foi o jogador mais caçado em um jogo de Mundial desde a edição de 1998

A atuação de Neymar na estreia do Brasil no Mundial teve uma marca expressiva. Pela primeira vez desde a edição de 1998 do evento esportivo, quando o inglês Alan Shearer sofreu dez faltas na partida diante da Tunísia, um jogador não era tão derrubado pelos seus adversários em uma edição do Mundial.

O camisa 10 da Seleção Brasileira foi escalado aberto pelo lado esquerdo do campo, próximo do meia Philippe Coutinho (autor do gol brasileiro) e do lateral Marcelo. A tentativa das triangulações por aquele setor e, principalmente, as jogadas individuais deram trabalho aos suíços, que precisaram cometer as infrações para conter o avanço do atacante brasileiro.

Inclusive, todos os cartões amarelos que foram dados aos suíços surgiram por faltas em Neymar: Stephan Lichtsteiner, Fabian Schaer e Valon Behrami vão para a segunda rodada da primeira fase do Mundial com uma advertência. A “caça” ao craque do Paris Saint-Germain foi tamanha que, no primeiro tempo da partida, teve um de seus meiões rasgado pelas travas de um adversário.

Depois de igualar a curiosa marca do inglês Alan Schearer, o jogador brasileiro terá mais duas difíceis partidas na fase de grupos da competição, contra Costa Rica e Sérvia, para fugir das faltas e conseguir melhorar seu desempenho com a bola nos pés.

Atuação discreta

Além da estreia do time no Mundial, Neymar estreou na Arena Rostov seu novo corte de cabelo: um chamativo topete loiro, mas ainda assim foi discreto no empate do Brasil com a Suíça. Bastante caçado, o camisa 10 não teve uma atuação ruim, mas confirmou o que disse o técnico Tite, que ele ainda está buscando sua melhor forma depois de operar o pé direito, em março.

Esta foi apenas sua segunda partida como titular desde a lesão, sofrida enquanto jogava pelo Paris Saint-Germain, na França. Nos amistosos contra Croácia (em que saiu do banco) e Áustria (em que começou jogando), Neymar fez gols e chamou a atenção com seus dribles. Já na estreia do Mundial a história foi diferente.

Suas melhores participações no primeiro tempo vieram de jogadas pelo lado esquerdo, o mais criativo do Brasil, com Marcelo e Philippe Coutinho. O gol, por exemplo, veio de um belo chute do camisa 11, em seguida de uma rebatida após Marcelo e Neymar tramarem jogada juntos.

Apesar das muitas pancadas sofridas na partida, Neymar tentou evitar grandes reclamações – só nos acréscimos passou a questionar a arbitragem, já que, se conseguisse um drible, logo na sequência vinha a falta para evitar a sequência do ataque.

Nas últimas duas infrações que sofreu, colocou a bola na área e por pouco a virada não veio: primeiro, Roberto Firmino parou no goleiro da Suíça; depois, Renato Augusto viu seu chute ser travado na frente do gol, no lance final do empate.

Além do tropeço inesperado para o Brasil, Neymar perdeu a chance de marcar seu 56º gol pela seleção. Assim ele igualaria Romário como quarto maior artilheiro na história do time verde e amarelo – atrás de Pelé, Ronaldo e Zico.

