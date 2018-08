O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem está usando uma tecnologia pioneira para inspecionar as rodovias com altos índices de acidentes no Rio Grande do Sul

O Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) adotou, na quarta-feira (29), uma tecnologia pioneira no Brasil voltada à segurança das rodovias. Por meio de um programa chamado iRAP (sigla em inglês para International Road Assessment Programmet) a autarquia vai inspecionar e avaliar rodovias com altos índices de acidentes via sistema de classificação por estrelas. A partir dessas informações, serão identificadas as áreas de risco a projetadas soluções para aumentar a segurança dos usuários. As informações são da assessoria de comunicação do Daer.

Conhecido em português como Programa Internacional de Avaliação de Rodovias, o recurso desenvolvido por um consórcio internacional capta os dados por meio de um veículo de inspeção. Esse automóvel é capaz de obter imagens georreferenciadas em 360 graus. As informações geram um arquivo do iRAP contendo todos os atributos da rodovia, que permitem classificá-la por estrelas e servem como base para a elaboração do Plano de Investimentos para Rodovias Mais Seguras. São dois relatórios que visam a combater os pontos críticos e salvar vidas, explica o diretor de Gestão e Projetos do Daer, Sívori Sarti da Silva.

A contratação do programa foi proposta pelo Banco Mundial (Bird) como parte de seu projeto de financiamento para melhorar as condições da malha rodoviária do estado.

Segurança

Em um primeiro momento, o Daer usará o sistema para inspecionar e avaliar a segurança de 1.500 quilômetros de suas estradas pavimentadas. O veículo do iRAP está nas estradas desde quarta-feira e deve percorrer trechos de 24 rodovias por aproximadamente uma semana. Os locais foram selecionados a partir de dados sobre acidentalidade e volume de tráfego.

Após esse período, serão gerados os relatórios que registram 78 atributos das vias. Entre eles, estão as condições do pavimento e do acostamento, a vegetação da região, largura da pista, acessos e travessias de pedestre.

Ainda neste ano, as informações técnicas estarão disponíveis aos engenheiros do Daer que poderão avaliar quais rodovias mais necessitam de intervenções.

