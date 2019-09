O domínio contra o Palmeiras marcou a arrancada do Flamengo

A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro foi emblemática para Flamengo e Palmeiras. Candidatos ao título por seus poderes financeiros, os rivais viram o equilíbrio esperado se transformar em um baile rubro-negro no Maracanã, que terminou com vitória por 3 a 0 no último domingo (1º). Além da demissão de Luiz Felipe Scolari no clube paulista – Mano Menezes foi contratado nesta terça-feira (2) –, o duelo foi um ponto chave na arrancada à liderança com Jorge Jesus.

Dentro de campo, o que se viu foi uma superioridade desproporcional às cifras investidas pelos paulistas, mas o impacto maior está fora dele. Quando Jorge Jesus foi contratado, o Flamengo tinha apenas 17 pontos. O Palmeiras, líder àquela altura na nona rodada, tinha oito de vantagem. Foram necessário oito jogos para o Rubro-negro não só assumir a liderança, mas abrir seis pontos do rival.

“Estamos líderes juntamente com Santos. Quando chegamos estávamos oito pontos atrás do Palmeiras, neste momento temos seis a mais. Parabéns aos jogadores, à torcida do Flamengo. Já disse isso algumas vezes, cada vez conheço melhor este clube”, declarou Jorge Jesus.

Os números após a Copa América explicam a crescente carioca e a derrocada paulista. De um lado, o Flamengo de Abel Braga e Marcello Salles, que assumiu interinamente antes da chegada de Jesus, teve um aproveitamento de 62% (cinco vitórias, dois empates e duas derrotas). Com o português, esse número cresceu para 79% (seis vitórias, um empate e uma derrota).

Do outro, o Palmeiras viu o seu rendimento despencar. Antes da pausa no calendário, tinha 89% de aproveitamento no Brasileiro (oito vitórias e um empate). Agora, ainda não venceu e viu o número cair para 20% (cinco empates e duas derrotas). De líder, o alviverde saiu o G4 e agora aposta em Mano Menezes para reagir no segundo turno.

Flamengo e Palmeiras concentram cerca de 25% do valor de mercado de todos os elencos da Série A do Brasileirão. De acordo com o site “Transfermarket”, os elencos da dupla vale R$ 1.064 bilhão, perante R$ 4,8 bilhões de todo os clubes da elite do Brasil. No duelo entre os ricos, o rubro-negro está levando a melhor em 2019.