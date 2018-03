O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy será julgado por tentar corromper um juiz para obter informações sobre um caso que o afetava, indicou nesta quinta-feira (29) à agência de notícias AFP uma fonte judiciária próxima ao caso, após informações publicadas pelo jornal Le Monde.

De acordo com a promotoria, o advogado de Sarkozy, Thierry Herzog, tentou obter informações do agora ex-magistrado Gilbert Azibert sobre um caso relacionado ao financiamento de sua campanha eleitoral, oferecendo em troca um cargo.

Sarkozy é acusado junto a Herzog e Azibert em um caso que remonta a 2014.

Nessa investigação, Sarkozy é suspeito de ter aceitado pagamentos ilegais da herdeira da L’Oreal, Liliane Bettencourt, para financiar sua campanha eleitoral de 2007.

Embora em 2013 Sarkozy tenha sido absolvido da acusação de ter manipulado Bettencourt, de idade avançada, escutas telefônicas daquela época sugerem que Sarkozy conversou com Herzog sobre a possibilidade de propor um cargo para Azibert em troca de informações.

Sarkozy assegura que Azibert nunca foi nomeado para o cargo em questão e, por esta razão, não seria culpado. No entanto, os investigadores acreditam que, se o acordo fracassou foi porque o ex-presidente e seu advogado perceberam que seus telefones estavam grampeados.

Este novo caso se soma aos problemas judiciais de Sarkozy, que em 2016 fracassou em sua tentativa de retornar à política e perdeu as primárias do partido conservador.

Na semana passada, o ex-presidente foi intimado a depor sobre ter recebido 1 milhão de euros do regime líbio de Muammar Khaddafi para financiar sua campanha de 2007.

Calúnias

Sarkozy denunciou uma campanha de calúnias e de manipulação do grupo do antigo líder da Líbia, Muammar Khaddafi, por trás das acusações que conduziram a ser acusado de financiamento ilegal da campanha de 2007 que o conduziu à presidência. As informações são da agência de notícias Efe.

Em uma declaração lida no último dia 21 aos juízes instrutores antes de decidirem pela sua acusação, Sarkozy se queixou que foi acusado “sem nenhuma prova material” a partir de declarações de Khaddafi e de pessoas do seu círculo movido por um desejo de vingança.

Acima de tudo, ele insistiu que, desde que começaram essas alegações em março de 2011, quando uma coalizão internacional liderada por ele como presidente da França, lançou uma intervenção militar contra o regime de Khaddafi, “vivo o inferno desta calúnia”. E isso apesar do fato de que, em sua opinião, não há “nenhum elemento tangível” nas alegações da família Khaddafi e de seu clã.

Sarkozy diz que já “pagou muito” por este assunto, já que, segundo sua análise, foram as acusações que motivaram sua derrota, por 1,5 ponto percentual de diferença, no segundo turno das eleições presidenciais de 2012, vencidas pelo socialista François Hollande.

Seus ataques se dirigiram em particular contra o negociador de armas e intermediário Ziad Takieddine, um dos quatro acusados, que, desde novembro de 2016, confessou ter transportado entre Trípoli e Paris, 5 milhões de euros com dinheiro colocado pelo regime de Khaddafi e que diz que entregou diretamente a Sarkozy e ao seu braço direito, o ex-ministro Claude Guéant, entre o fim de 2006 e início de 2007.

Ele insistiu que Takieddine “mente” e em que este empresário, que faz parte do “grupo” de Khaddafi, não apresentou provas das reuniões que diz ter mantido com ele entre 2005 e 2011, que não existiram.

Em sua alegação diante dos instrutores, o ex-presidente francês afirmou o espírito de vingança que, em sua opinião, há após essas acusações contra ele. “Eu fui o chefe da coalizão que destruiu o sistema de Khaddafi e paguei um forte tributo por esta campanha raramente igualada de lama, calúnias e tolices”, disse.

