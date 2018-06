O ex-técnico da Seleção Brasileira Felipão recusou o convite para comandar o Sporting, de Portugal

Sem treinador desde que Jorge Jesus acertou com Al-Hilal, da Arábia Saudita, o Sporting busca por um novo comandante na próxima temporada. O nome de maior desejo do clube era do brasileiro Luiz Felipe Scolari. Entretanto, o técnico recusou o convite dos portugueses.

“Fui procurado por uma pessoa representando o Sporting para uma possível negociação. Agradeci pela lembrança, mas neste momento não posso aceitar o convite”, afirmou Felipão, por meio de sua assessoria.

O diário português A Bola já tratava a negociação como praticamente certa, com um salário próximo de 2,5 milhões de euros anuais (cerca de R$ 11 milhões de reais), o contrato seria válido por duas temporadas. Porém, com a proposta recusada, Felipão não irá assumir o comando dos Leões.

Lembrando que o brasileiro foi técnico da seleção de Portugal entre 2003 e 2008, levando a equipe até a grande decisão da Eurocopa de 2004, e o quarto lugar na Copa do Mundo da Alemanha em 2006. Coleciona ainda grandes passagens por Criciúma, Grêmio e Palmeiras. Fora do Brasil, além dos lusos, comandou o Chelsea.

Com a Seleção Brasileira foi pentacampeão da Copa do Mundo de 2002, e era o técnico no Mundial disputado no Brasil, comandando a equipe no fatídico 7 a 1 para a Alemanha, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Real Madrid

O Real Madrid segue em busca de um técnico para a próxima temporada, e o mais novo nome ligado ao clube é o brasileiro Luiz Felipe Scolari, que está sem clube desde que deixou o chinês Guangzhou Evergrande no fim de 2017. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (7) pelo jornal espanhol AS.

“Suas credencias são boas: campeão do mundo com o Brasil em 2002 e já dirigiu tanto Neymar quanto Cristiano”, publicou o diário, que também destaca o lado motivacional do comandante. O atacante do PSG, sonho do Real, disputou a Copa das Confederações de 2013 e o Mundial de 2014 com o treinador, enquanto CR7 foi lançando na seleção portuguesa por Felipão.

O veículo ainda lembra que Scolari foi sondado para treinar o time merengue em 2009 e foi desejado pelo Barcelona em 2003. Alguns sites de apostas ingleses já tinham colocado o brasileiro entre os possíveis comandantes do time espanhol. Na última quarta-feira (6), a imprensa portuguesa revelou que o Sporting também está interessado na contratação do pentacampeão mundial. A proposta, no entanto, foi recusada por Felipão.

