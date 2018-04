O golaço de bicicleta de Cristiano Ronaldo fez a torcida rival aplaudir

Inspirado, o português Cristiano Ronaldo balançou as redes duas vezes durante a partida entre Juventus e Real Madrid, válida pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira. Um dos gols rendeu até aplausos da torcida adversária

O craque abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo e fez um golaço de bicicleta aos 18 da segunda etapa. O segundo tento animou até os torcedores da Juventus, que se renderam ao português e aplaudiram a jogada impressionante.

Em campo, o Real Madrid venceu a partida por 3 a 0. Além dos gols de Cristiano Ronaldo, Marcelo também anotou o seu aos 26 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória da equipe.

Nas redes, o segundo gol de Cristiano Ronaldo entrou nos tópicos mais comentados do Twitter e os internautas foram à loucura com o lance. A partida de volta será realizada no dia 11 de abril.

CR7 surpreso

Após a partida, CR7 falou sobre o lance e admitiu surpresa, mas logo jogou o foco para o trabalho de equipe. “Foi um ótimo gol, o que posso dizer? Foi fantástico. Não esperava marcar aquele gol, mas vamos falar do jogo. Acho que foi uma partida incrível. Marcamos três gols em um grande time, como é a Juventus. Jogamos muito bem, e claro que estou muito feliz. Ajudei a equipe com dois gols, foi uma ótima noite”, afirmou ao microfone oficial da Uefa.

Sobre a torcida da Juventus ter aplaudido seu gol, Cristiano destacou: “Foi um momento incrível. Tenho que agradecer aos torcedores da Juventus. O que eles fizeram foi algo fantástico. Eu nunca tinha passado por isso em toda a minha carreira. Estou muito feliz”.

Elogio do goleiro

Mais uma “vítima” de Cristiano Ronaldo, o goleiro Buffon não economizou ao elogiar o craque português após a vitória em Turim. Para o capitão do atual hexacampeão italiano, o camisa 7 já alcançou um nível que o permite ser comparado a Pelé, a Maradona e a Messi.

“Ronaldo é um jogador incrível. O valor de Cristiano é comparável ao de Maradona, Messi ou Pelé. Sentimos uma grande tristeza, provavelmente não poderemos passar de fase, o que é uma lástima. Mas diante de certos adversários temos que estar tranquilos e transmitir a eles os parabéns porque objetivamente são mais fortes”, disse Buffon, reconhecendo a superioridade do Real no primeiro duelo pelas quartas de final da Liga dos Campeões.

“Vimos o Cristiano de sempre. Um jogador de nível extraordinário. Inventa, evolui e não parece ter fim. Quando você acredita que ele já fez tudo, ele faz algo novo. Um jogador, que junto com Messi, marcam nas vitórias mais importantes do seu time”, acrescentou..

Brincadeira de Zidane

CR ganhou elogios do mundo todo, obviamente. E foi enaltecido pelo técnico Zinedine Zidane, seu fã declarado. Mas o comandante merengue também brincou com o português.

Na coletiva de imprensa, Zidane foi perguntado se o gol que marcou na final da Champions de 2002 foi mais bonito do que o de CR7. Na ocasião, o francês acertou um sem pulo incrível na gaveta, e essa pintura garantiu a vitória do Real por 2 a 1 sobre o Bayer Leverkusen, em Glasgow, e o título do torneio.

“[O gol de CR7] Foi espetacular, temos de tirar o chapéu. Ele faz tantas coisas… O meu foi mais bonito [risos]. Podemos dizer que ele fez um dos gols mais bonitos da história, mas não tanto quanto o meu”, afirmou o francês.

