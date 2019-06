O governo estuda salário inicial menor para o servidor público

A equipe técnica do Ministério da Economia estuda uma proposta para limitar os supersalários do funcionalismo público. O objetivo é limitar a remuneração dos servidores, no máximo, à média salarial de funcionários em função semelhante no setor privado.

Em 2017, um estudo feito pelo Banco Mundial apontou que os servidores públicos federais do Brasil ganham 67% a mais do que um empregado no setor privado em cargo semelhante, com a mesma formação e experiência profissional.

Falta de dinheiro

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta semana, durante uma audiência pública no Congresso Nacional, que os gastos dos Estados com pessoal, incluindo aposentados, já atingiram, em alguns casos, 70% de todas as despesas e que, se nada for feito, “em muito pouco tempo, vai faltar dinheiro para saúde, educação e saneamento”.