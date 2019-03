O Grêmio começou a preparação para as semifinais do Gauchão

Com duas novidades o Grêmio voltou aos treinamentos na tarde desta sexta-feira (29), já de olho na primeira semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o São Luiz, no domingo (31). Everton e Kannemann retornaram das seleções de Brasil e Argentina e foram reintegrados aos trabalhos, que visam também o jogo do dia 4 de abril, em Santiago, pela Libertadores da América, contra a Universidad Católica.

Durante a tarde foram a campo os jogadores que não começaram o jogo contra o Juventude na quinta (28), que garantiu a classificação gremista à próxima fase do Campeonato Gaúcho. Exceto Cortez, Maicon, Luan e André, que jogaram, os outros considerados titulares participaram normalmente da atividade, incluindo os dois selecionados. O treino teve primeiramente uma atividade em campo reduzido, e na sequência os jogadores trabalharam finalizações. Pedro Geromel, recuperando-se de lesão muscular, fez corridas ao redor do gramado.

Em virtude do pouco tempo até a primeira semifinal, o time que entrará em campo em Ijuí fará apenas um treinamento: na manhã deste sábado (30), no CT Luiz Carvalho. Logo depois os jogadores viajam em voo fretado para Santo Ângelo e iniciam concentração na cidade do jogo. O retorno a Porto Alegre será na segunda-feira (1º), véspera da viagem para o Chile.

O pouco tempo para treinar e se recuperar deve obrigar o técnico Renato Portaluppi a escalar um time alternativo no Gauchão.

Marcelo Oliveira

O departamento médico do Grêmio confirmou, após exames de imagem, o diagnóstico de Marcelo Oliveira. O jogador sofreu uma lesão complexa no joelho direito com rupturas do ligamento patelar, ligamento cruzado anterior e ligamento colateral lateral.

O zagueiro será submetido à reconstrução cirúrgica nos próximos dias. A data da cirurgia está pautada na melhora do edema no local bem como das condições técnicas para o procedimento.

Deixe seu comentário: