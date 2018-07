O Grêmio encerrou os preparativos para o duelo diante do Vasco da Gama neste domingo

No Rio de Janeiro desde o final da tarde de sexta, o Grêmio realizou, na manhã desse sábado, o último trabalho antes de enfrentar o Vasco da Gama, neste domingo, no São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. A movimentação foi no Estádio da Gávea, pertencente ao Flamengo, sob um sol escaldante.

Dentro de campo, após o aquecimento, o técnico Renato Portaluppi conversou com os jogadores por 10 minutos. Na sequência, o preparador Rogerinho comandou um treino físico e o trabalho finalizou com um treino recreativo em campo reduzido, o famoso “rachão”, sem indicativo de time que vai a campo.

O zagueiro Kannemann, que já havia ficado de fora na vitória sobre o Atlético Mineiro, no meio de semana, outra vez é desfalque. Assim como Maicon, que levou o terceiro cartão amarelo, e Bruno Cortez, preservado. A tendência é a manutenção de Bressan na zaga, a entrada de Jailson na vaga do capitão e Marcelo Oliveira na lateral-esquerda. Certeza mesmo apenas quando a escalação for divulgada uma hora antes do início do jogo.

Goleiro do Fluminense

O Grêmio acertou a contratação do goleiro Guilherme Boer, de 19 anos. O jogador tinha direitos ligados ao Tubarão, de Santa Catarina, e vem de passagem destacada pelas categorias de base do Fluminense, que defendeu em 2017 e 2018. Atuará, de pronto, no time Sub-20.

Além da equipe de base, Boer também poderá reforçar a equipe de Transição, que disputa o Brasileiro de Aspirantes. Ele realizou 18 jogos na atual temporada pelo Flu, mas o clube carioca não exerceu a cláusula de compra por motivos financeiros.

