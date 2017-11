O Grêmio enfrenta nesta quarta-feira a Ponte Preta, pelo Campeonato Brasileiro. O time de Renato Portaluppi deve entrar em campo com apenas quatro titulares

Na manhã dessa terça-feira, o Grêmio realizou a última sessão preparatória para o confronto contra a Ponte Preta, válido pela trigésima-terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 19h30min desta quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

A maior parte da atividade foi realizada com portões fechados à imprensa. Quando os repórteres puderam acessar o gramado do centro de treinamento Luiz Carvalho, no complexo esportivo da Arena, os atletas participavam de um rachão recreativo, tradicionalmente realizado nas vésperas de partidas do clube.

Para a escalar o Mosqueteiro que enfrentará a Macaca, técnico Renato Portaluppi ainda não poderá contar com o lateral Bruno Cortez e com o atacante Lucas Barrios, a exemplo do que ocorreu na vitória sobre o Flamengo, no domingo passado. Com isso, a tendência é a utilização Marcelo Oliveira e Jael, respectivamente. Além deles deverão ser poupados Luan, Edilson, Geromel, Kannemann e Arthur.

Cortez já havia ficado de fora na vitória do último domingo sobre o Flamengo (3 a 1 na Arena), por causa de dores musculares na coxa esquerda, mas o departamento médico do Tricolor gaúcho assegura que o caso não envolve contusão, mas somente desconforto após uma pancada sofrida no local.

A tarde, a delegação gremista embarcou no Aeroporto Internacional Salgado Filho, rumo a São Paulo. Na lista de relacionados, estavam os goleiros Marcelo Grohe e Paulo Victor, os laterais Leonardo Gomes, Léo Moura e Marcelo Oliveira, os zagueiros Bressan, Bruno Rodrigo e Thyere, os volantes Ramiro, Cristian, Jailson, Machado, Kaio e Michel, os meias Jean Pyerre e Patrick e os atacantes Beto da Silva, Everton, Fernandinho e Jael. Destes, apenas Grohe, Ramiro, Michel e Fernandinho são titulares.

Campanha

Após o encerramento dos treino, os atletas e comissão técnica estenderam uma faixa no gramado, com mensagens de incentivo à doação de órgãos. A iniciativa atendeu a um pedido da família do torcedor gremista Victor Veloso Caetano, que morreu em julho deste ano em um acidente de bicicleta. Na ocasião, os pais de Vitinho, 12 anos, decidiram doar os órgãos do garoto, gesto que beneficiou oito pessoas.

Em alta

Caso vença a Copa Libertadores da América e chegue à final do Mundial de Clubes da Fifa, o Grêmio poderá enfrentar o Real Madrid. Mas quem tem demonstrado interesse pelo Tricolor gaúcho, ao menos por enquanto, é outro gigante espanhol: o Barcelona.

Conforme o meio-campo Paulinho, da Seleção Brasileira e que atua no clube catalão, astros como o argentino Messi e o uruguaio Suárez manifestaram interesse, em conversas informais, sobre a equipe que decidirá a competição continental contra o Lanús (Argentina) nos dias 22 e 29 deste mês.

“Quando voltávamos de uma partida pela Champions Legue, o Messi, o Suárez e o Mascherano me perguntaram se havia grandes nomes no Grêmio, porque, segundo eles, parece ser um time muito forte”, contou. “Eu falei que é um time muito forte e que vem fazendo um grande trabalho, não chegou à final por acaso. Não tem nomes grandes, mas é um grande clube.

