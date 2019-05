O Grêmio enfrenta o Juventude pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta

Os jogadores do Grêmio se reapresentaram na manhã desta terça-feira (21) no CT Luiz Carvalho e realizaram o treinamento a pronto para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h30min desta quarta (22), contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias.

Na primeira parte da atividade, fechada à imprensa, o técnico Renato Portaluppi trabalhou os detalhes com o time que entra em campo, ainda não divulgado. Quando o acesso foi liberado, os jogadores participavam do rachão que antecedeu a viagem.

No recreativo estavam presentes Jean Pyerre e Maicon. Montoya, ausente da viagem ao Ceará, também treinou normalmente. A escalação será revelada uma hora antes do jogo, mas Renato deve confirmar Maicon ao lado de Matheus Henrique e Jean Pyerre no lugar que foi ocupado por Thaciano em Fortaleza.

Grêmio e Juventude fazem o primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil em Caxias do Sul e decidem a vaga às quartas no dia 29, também às 21h30min, na Arena.

David Braz

David Braz é do Grêmio. As direções dos dois clubes acertaram a vinda do zagueiro para Porto Alegre por dois anos. Em contrapartida, o atacante Marinho, envolvido na negociação, será transferido para a equipe santista em definitivo.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, na negociação para a vinda do defensor em troca da ida do atacante, o tricolor ainda vai receber uma quantia em torno de R$ 6 milhões. O peixe pagará este valor em seis parcelas.

Atualmente, Braz está no Sivasspor, da Turquia. Mesmo com a contratação, o jogador só poderá passar a atuar com a camisa tricolor em julho, depois da Copa América, por conta dos trâmites burocráticos da janela de transferências.

