O Grêmio já colocou à venda os ingressos para o primeiro duelo contra o Brasil de Pelotas pelas finais do Campeonato Gaúcho

Nessa quinta-feira, o Grêmio iniciou a venda de ingressos para o jogo de ida contra o Brasil de Pelotas pelas finais do Campeonato Gaúcho, às 16h deste domingo, na Arena (a partida de volta será disputada uma semana depois, no estádio Bento Freitas). Os sócios têm preferência de compra pelo site arenapoa.com.br, enquanto que o público geral tem acesso ao serviço a partir das 11h desta sexta.

O serviço também estará disponível nas bilheterias a partir desta sexta-feira. Já as entradas para a torcida visitante serão vendidos apenas no dia da partida, das 11h às 16h45min, na bilheteria-sul (amarela), mediante disponibilidade.

Crianças de 3 a 11 anos acompanhadas pelo responsável pagam R$ 20 em praticamente todos os setores, exceto arquibancada-norte, torcida visitante e camarote – as cabines compartilhadas têm valores promocionais a partir de R$ 240 por pessoa.

O clube ressalta que o controle de acesso biométrico é exigido de todos os torcedores que acessam a Arquibancada Norte, inclusive sócios. Além disso, a compra de bilhetes para esse setor só pode ser feita por torcedores com cadastro biométrico completo.

Libertadores

Na próxima quarta-feira, às 19h15min, o Tricolor gaúcho retoma a sua caminhada em busca do tetracampeonato da Copa Libertadores da América. O seu segundo confronto (o primeiro em casa) na edição 2018 do certame tem como adversário o Monagas Sport Club, da Venezuela. A venda de ingressos também começou na tarde dessa quinta-feira.

Em sua estreia no torneio deste ano, o Tricolor gaúcho enfrentou o Defensor Sporting no dia 27 de fevereiro. O jogo, disputado no Uruguai, terminou empatado em 1 a 1.

