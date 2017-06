O Grêmio tem pela frente uma verdadeira maratona, com média de um jogo a cada três dias

Após o empate em 3 a 3 contra o Cruzeiro na noite de segunda-feira no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), o elenco do Grêmio terá pela frente uma maratona intensa de jogos, com cinco partidas em pouco mais de duas semanas – média de aproximadamente um confronto a cada três dias, em três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América.

Nesta quinta-feira, às 21h, o Tricolor gaúcho recebe o Coritiba, pela nona rodada do Brasileirão. O adversário seguinte, às 16h de domingo, também em casa, será o Corinthians, que ocupa o topo da tabela do certame nacional. Na quarta-feira, às 19h30min, será a vez de encarar o Atlético-PR pelo primeiro duelo das quartas-de-final da Copa do Brasil, torneio no qual o Grêmio busca o bicampeonato (caso isso ocorra, será o sexto título do clube desde que venceu a primeira edição, em 1989).

Já no dia 1º de julho, às 16h, o Grêmio vai a São Paulo para o confronto contra o Palmeiras pelo Brasileirão e no dia 4 estará em Mendoza (Argentina) para o primeiro compromisso do mata-mata contra o Godoy Cruz, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Ainda não está definido se a comissão técnica optará por escalações mistas em determinadas partidas, a exemplo do que já foi feito nesta temporada contra o Sport em Recife (PE), pelo Brasileirão.

A força do grupo, com “peças de reposição” para suprir lesões ou eventuais opções por poupar jogadores do desgaste físico, é uma das apostas da direção gremista para dar conta de tantos compromissos. Em recente entrevista, à Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br), o presidente do clube, Romildo Bolzan disse estar convicto da qualidade do plantel gremista.

“Nós temos um elenco muito maduro, experiente, confiante, unido e com opções, o que é ótimo para se trabalhar, pois a mecânica de jogo, independente de quem sai ou entra, continua a mesma”, declarou aos jornalistas do programa Futebol Alegria do Povo. “Isso nos deixa totalmente seguros para o restante das competições. Se vamos conquistar tudo que almejamos, não temos como saber. Mas disputaremos sempre em condições de ganhar.”

A situação do atacante gremista Luan também foi tema da conversa com Bolzan, feita à emissora por telefone. O camisa 7, que até pouco tempo atrás vinha sendo questionado pelo jejum de gols e pela irregularidade em suas atuações, rapidamente reassumiu o protagonismo da equipe treinada por Renato Portaluppi, reforçando as ambições do time para a temporada.

Junto com o retorno do bom desempenho em campo, no entanto, acabou ressurgindo também o inevitável interesse por parte de alguns dos maiores clubes do futebol europeu. De acordo com o dirigente tricolor, entretanto, ainda não há qualquer fato concreto.

“Esse momento de abertura da janela europeia de transferências internacionais é sempre um verdadeiro frenesi de empresários”, observou Bolzan. “É impressionante como eles atuam buscando algum tipo de negócio envolvendo atletas brasileiros nessa época. Mas eu não recebi nada até agora em minha mesa, na condição de presidente do clube, assim como o Grêmio também não recebeu proposta concreta pelo Luan. O que posso dizer é que já estamos tratando da renovação do contrato do atleta.”

