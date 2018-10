O Grêmio terá um sistema especial de controle de acesso à Arena para o jogo desta terça-feira contra o River Plate

A fim de ampliar a segurança e o conforto no acesso dos torcedores para o jogo desta terça-feira entre Grêmio e River Plate (Argentina) pelas semifinais da Copa Libertadores da América, o Grêmio e a Arena Porto-Alegrense instituíram um controle especial de acesso nas entradas das rampas do estádio. Todos os associados deverão apresentar os seus cartões de identificação.

Os portões serão abertos a partir das 18h45min e, devido à grande expectativa de público pela direção tricolor, o clube solicita que os sócios antecipem ao máximo a sua entrada no complexo, para evitar a formação de longas filas e atrasos na ocupação de seus respectivos lugares.

“O Grêmio orienta que os seus associados localizem antecipadamente seus cartões de acesso e que, caso não os encontrem, façam contato com o Quadro Social, no máximo até o meio-dia deste dia 30”, ressaltou o clube em seu site oficial. Para providenciar de forma antecipada a segunda via da carteirinha do Mosqueteiro, o Tricolor gaúcho informa que o telefone a ser contatado é (51) 3218-2800.

O jogo

Com vitória de 1 a 0 em Buenos Aires na semana passada (gol do volante Michel), o Grêmio entrará em campo para a partida de volta do mata-mata das semifinais da Libertadores em vantagem. O time sob o comando de Renato Portaluppi depende agora de um empate por qualquer placar para avançar na competição.

Caso o objetivo seja cumprido, o Tricolor disputará a final da competição continental contra Palmeiras ou Boca Juniors (Argentina), que também se enfrentam na noite desta quarta-feira. No primeiro confronto, a equipe paulista treinada por Felipão perdeu fora de casa por 2 a 0.

