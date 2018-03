O Grêmio venceu em casa o São Paulo de Rio Grande por 1 a 0, em uma noite que marcou o retorno do volante Arthur

Em partida válida pelo Campeonato Gaúcho, na noite dessa quarta-feira o Grêmio bateu em casa o São Paulo de Rio Grande por 1 a 0, com um gol de pênalti convertido pelo volante Maicon aos 21 minutos do segundo tempo. O escore foi minguado mas suficiente para assegurar a terceira vitória consecutiva na competição e o oitavo lugar isolado na tabela, com 13 pontos, dentro da zona de classificação para as quartas-de-final.

A torcida tricolor também testemunhou o retorno do volante Arthur, afastado dos gramados desde o final de novembro, quando sofreu uma ruptura no ligamento do tornozelo esquerdo durante a final da Copa Libertadores da América. Ovacionado, ele entrou aos 34 minutos da etapa complementar.

“Estou muito feliz, foi melhor até do que o esperado”, declarou após o apito final. “Não senti desconforto. A cobrança aumentou, mas a vontade de trabalhar é maior ainda. E eu quero agradecer o carinho, foi uma coisa emocionante. Na primeira vez em que toquei na bola, escutei a torcida e cheguei a me arrepiar!”

Com o resultado dessa noite, a equipe se encaminha com maior tranquilidade para a última rodada do Gauchão, após uma participação inicial marcada por tropeços que colocaram sob o fantasma de um inédito rebaixamento no regional. O compromisso, às 17h deste domingo, é contra o Inter no estádio Beira-Rio, para o Grenal nº 413.

Escalações

O Mosqueteiro, sob o comando de Renato Portaluppi, apresentou-se com Marcelo Grohe, Leonardo (Alisson), Pedro Geromel, Kanemann, Bruno Cortez, Jaílson (Thonny Anderson), Maicon, Ramiro, Cícero, Everton e Hernane (Arthur).

Já o São Paulo-RG do veterano técnico Ernesto Guedes escalou Nicolas, Jheferson Falcão, Gullithi, Pedro, Felipe, Marcelo (Ricardo Bierhals), Marcelo Labarthe, Anderson Pico, Thiago Silva (Lorran), Janderson e Marlon (Rafael Pilões).

