O Grêmio venceu o seu último jogo-treino antes do Gauchão

Na tarde dessa quinta-feira, o Grêmio passou por mais um teste antes do Campeonato Gaúcho. E se saiu bem, ao bater por 8 a 0 o time do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, no centro de treinamentos Presidente Luiz Carvalho, na Arena. Os gols foram marcados por Thonny Anderson (quatro vezes), Alisson, Juninho Capixaba, André e Lincoln.

Em campo, o técnico Renato Portaluppi colocou a mesma escalação-base que enfrentou o time de Transição do clube na terça-feira: Paulo Victor (Júlio César), Leonardo Gomes (Madson), Paulo Miranda (Rafael Thyere), Marcelo Oliveira (Darlan Mendes), Juninho Capixaba (Guilherme Guedes), Rômulo (Thaciano), Matheus Henrique (Lincoln), Kaio (Marinho); Jean Pyerre (Vico), Alisson (Pepê) e Thonny Anderson (André).

Já o Sindicato dos Atletas foi escalado com Maurício (Neri), Nene (Tomaz), Terra (Dacas), Bruno (Marcio), Lincon (Richard), Ramon (Lóis), Edu (Zezé) Tuta (Alexandre), Thiago (Kaká), Joceir (Diego) e Anderson (Natanael).

Enquanto ocorria o jogo-treino, os demais atletas treinavam no terceiro campo do complexo esportivo da Arena, participando de uma atividade técnica.

Novo Hamburgo

A partida foi a última antes do encerramento da pré-temporada, que termina às 16h desta sexta-feira com mais uma sessão de atividades. No domingo, o Tricolor – campeão do Gauchão do ano passado – faz a sua estreia no regional às 17h, diante do Novo Hamburgo no Estádio do Vale. Em 2019, o Grêmio ainda disputa a Taça Libertadores da América, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

