O Instagram lançou um adesivo na função “Stories” que permite o bate-papo em grupo. Saiba como funciona

O Instagram anunciou mais uma novidade para os seus usuários. A nova função permitirá que os seguidores interajam em um bate-papo em grupo por meio de um adesivo presente nos Stories.

Como funciona

Aos poucos está sendo liberado, tanto em Android quanto em iOs, um novo adesivo nos Stories. Com ele, os usuários poderão chamar os seguidores para um bate papo em grupo. Mas só entra para o chat quem for permitido, pois a solicitação vai direto para o dono do Storie.

O adesivo está disponível na mesma seção das outras figurinhas interativas. Basta clicar no ícone de bate-papo e acrescentá-lo na sua publicação para criar a conversa em grupo.

Instagram para de funcionar

O Instagram, o WhatsApp e o Facebook estiveram meio bugados nesta quarta-feira (3) e, aparentemente, sem nenhum motivo. E, como geralmente acontece, a galera percebeu a lentidão no funcionamento dos aplicativos e foi para o Twitter soltar o verbo.

Segundo o site Down Detector, a instabilidade do WhatsApp atingiu os usuários do Brasil, Argentina, Peru, Colômbia e alguns países da Europa. Quanto ao Instagram e o Facebook, as reclamações chegaram mais dos Estados Unidos e da Europa.

Música

Já viu aquele amigo que está no exterior colocar músicas nas stories do Instagram e não conseguiu ouvir porque a função não estava disponível por aqui? Esse problema ficou no passado. Desde o dia 25 de junho, o Facebook, que é dono do Instagram, traz para o Brasil todos os produtos musicais das plataformas da rede social.

Agora será possível adicionar músicas aos stories de Facebook e Instagram, além de colocar uma nova seção só com músicas no perfil do Facebook. Também será possível fazer dublagens de canções (função chamada de lipsync em inglês) em transmissões ao vivo na rede social.

Para adicionar uma música a um story, um novo sticker será adicionado como opção aos usuários brasileiros no Facebook e no Instagram. Quando uma canção for escolhida, é possível escolher o trecho que vai tocar para os seguidores e, se a música tiver letras disponíveis no Instagram, elas aparecerão na tela.

A função de música nos stories foi anunciada em junho do ano passado no Instagram e em outubro no Facebook.

“Além das licenças de gravadoras internacionais já disponíveis, fizemos parcerias com gravadoras, distribuidoras, editoras e sociedades que representam compositores locais para garantir que as músicas que as pessoas mais gostam no Brasil pudessem ser adicionadas às publicações”, disse Álvaro de Torres, que lidera o setor de desenvolvimento de negócios e parcerias musicais para o Facebook na América Latina.

