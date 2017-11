O Inter anunciou a entrada gratuita para os sócios do clube no duelo contra o Guarani-SP pela última rodada da Série B, no próximo sábado

Disposta a contar com um estádio Beira-Rio lotado na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a direção do Inter decidiu ir mais além que o simples apelo da despedida do torcedor com o time nesta temporada ou a possibilidade de título. Nessa segunda-feira, o clube anunciou que o duelo contra o Guarani-SP, às 16h30min do próximo sábado, terá entrada gratuita para os sócios colorados, bastando que façam o check-in no site oficial.

Somente os ingressos para as cadeiras centrais serão vendidos, por valores na faixa entre R$ 20 e R$ 40. Já os demais torcedores poderão adquirir os bilhetes pelo preço popular de R$ 10 (conforme consulta em www.internacional.com.br). As bilheterias do Saci abrem nesta terça-feira para os sócios e na quinta-feira para o público em geral.

Vice-líder da Segundona, com 68 pontos, o Inter ainda pode conquistar o título inédito da competição – ainda que muitos colorados não façam a mínima questão da taça, vencida pelo arqui-rival Grêmio em 2005.

Para que isso ocorra, o Colorado precisa vencer o confronto contra o Guarani (décimo-sexto colocado e que escapou por pouco do rebaixamento à Série C) e torcer para que o líder América-MG (70 pontos) empate ou perca em casa para o CRB-AL. Ambos os jogos serão disputados no mesmo horário de sábado.

Especulações

Em meio aos inevitáveis questionamentos da imprensa sobre quem será o novo treinador do Inter para a temporada do ano que vem, a direção colorada segue desconversando, sob garantias verbais de que até agora “não há qualquer acerto nesse sentido”.

O cargo vem sendo desempenhado interinamente pelo auxiliar técnico Odiar Hellmann desde o dia 11 (sábado), quando o então comandante Guto Ferreira foi demitido, devido à sequência irregular da equipe, que acabou atrasando a classificação antecipada para a Série A.

Até o momento, alguns dos nomes mais cotados para a função são os de Abel Braga (atualmente no Fluminense e que estaria sendo alvo de sondagens também por parte do Palmeiras) e de Roger Machado (sem clube desde a sua dispensa pelo Atlético-MG, em setembro).

Outras opções, no entanto, têm sido cogitadas. É o caso de Levir Culpi (desempregado após deixar o Santos), Vanderlei Luxemburgo (que teve o seu contrato com o Sport-PE rescindido recentemente) e Marcelo Oliveira (atualmente no Coritiba-PR).

Nessa segunda-feira, o presidente do clube, Marcelo Medeiros, voltou a dizer que a direção “não tem pressa” para anunciar o novo chefe da casamata. “A gente entende o trabalho da imprensa e nos reservamos o direito de omitir certas situações. O que não toleramos é boataria e coisas que não são verdadeiras, como aquela foto que circulou na imprensa”, criticou o cartola.

Ele se referia a uma foto que circulou na internet, na semana passada, em que aparecia um encontro do ex-presidente colorado Fernando Carvalho com o ex-técnico gremista Roger, em um restaurante de academia – a imagem, na verdade, seria antiga. “Vamos continuar trabalhando com calma e, por enquanto, não temos data para anunciar o treinador”, assegurou. Cogita-se, porém, que o novo treinador pode ser confirmado no sábado, após o jogo.

