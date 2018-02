O Inter enfrenta o São Luiz neste domingo em Novo Hamburgo

O Internacional joga contra o São Luiz, de Ijuí, a partir das 17h deste domingo, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho. O Colorado entrará em campo com o time reserva. A provável escalação do Inter é: Marcelo Lomba; Ruan, Thales, Rodrigo Moledo e Uendel; Charles, Gabriel Dias, Juan Alano, Camilo e Wellington Silva; Roger.

O meia Juan Alano receberá uma oportunidade diferente da que está habituado neste domingo, pois começará como titular. “O importante é sempre o ritmo de jogo. É sempre bom manter o ritmo. Tem que ter isso, quando entrar agora, jogando o time reserva, o ritmo de jogo é muito importante. Os dois times têm jogado bem, por isso o aval do Odair. Como estamos desempenhando bem, ele está colocando”, disse.

Brasileiro

O Inter já sabe quem será o seu primeiro adversário no Campeonato Brasileiro de 2018, que marca a volta do Saci à Série A nacional. A estreia colorada será em casa, contra o Bahia, no dia 15 de abril (domingo), em horário ainda não definido. Já na segunda rodada, o Inter vai a São Paulo para enfrentar o Palmeiras, no dia 22 de abril. Uma semana depois, será a vez de receber o Cruzeiro no estádio Beira-Rio. A competição será disputada por 20 clubes em dois turnos de pontos corridos.

Deixe seu comentário: