O Inter iniciou a sua preparação para o jogo decisivo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil

Depois de vencer o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, o Colorado se reapresentou na manhã desta segunda-feira (2), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, e deu o pontapé inicial na preparação para o jogo de volta contra o Cruzeiro, válido pela semifinal da Copa do Brasil.

O primeiro treinamento da semana foi dividido em duas partes. Enquanto os atletas que iniciaram o confronto com o time carioca fizeram trabalhos físicos na academia e depois uma atividade mais leve no gramado, o restante do grupo treinou com bola sob o comando do treinador Odair Hellmann. O comandante realizou um treino de construção ofensiva, exigindo muita movimentação e finalizações dos jogadores. Depois, um exercício técnico em curto espaço de campo, separando o elenco em três times.

O Colorado tem a vantagem de 1 a 0 conquistada no primeiro duelo em Minas Gerais. Outra vitória, ou um empate colocam o time gaúcho na final da Copa do Brasil. O jogo está marcado para as 21h30min de quarta-feira (4), no Beira-Rio.

Gurias Coloradas

As Gurias Coloradas venceram, na tarde de domingo (1º), a equipe do Atlântico de Erechim, fora de casa, pelo placar de 14 a 0. Válido pela segunda rodada do campeonato estadual, o triunfo levou o time feminino do Inter aos seis pontos, mantendo o Colorado na liderança do torneio.

Contando com os desfalques de Fabi Simões, lateral-direta, e Bruna Benites, zagueira, ambas convocadas pela técnica da Seleção Brasileira, Pia Sundhage, para a disputa do Torneio Uber Internacional de Futebol Feminino de Seleções; Maurício Salgado, comandante colorado, mandou as Gurias a campo com Yasmim; Leidi, Ari, Sorriso e Carol Gomes; Isa Haas, Nana e Mariana Pires; Queila, Shasha e Luana Spindler.