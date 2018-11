O Inter intensifica os preparativos para o duelo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro

A segunda sessão preparatória do Inter para a partida fora de casa contra o Ceará foi marcado por um treino técnico na manhã dessa quarta-feira. No gramado do centro de treinamentos do Parque Gigante, o técnico Odair Hellmann comandou uma atividade em campo reduzido, separando o grupo colorado em quatro equipes de seis jogadores, alternados em um sistema de “minijogos” caracterizados pela intensidade, com exigência de passes rápidos, agilidade de raciocínio e qualidade nas finalizações.

O zagueiro Rodrigo Moledo permaneceu na academia do clube, submetido a exercícios especiais, enquanto o volante e Rodrigo Dourado foi liberado pela comissão técnica para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho, Bernardo. Já o também volante Edenilson e o atacante Jonatan Alvez, após cumprirem suspensão automática por cartões, estão à disposição para o próximo confronto, marcado para as 17h do próximo domingo na Arena Castelão. Já o Ceará é o décimo-quinto, com 37 pontos, e ainda sob risco de rebaixamento.

O Saci ainda tem mais dois treinos em Porto Alegre antes do embarque para a Fortaleza (CE). Faltando seis rodadas para o encerramento do Campeonato Brasileiro, o Saci está em segundo lugar na tabela, com 61 pontos – cinco a menos que o líder Palmeiras e, portanto, ainda com chance de chegar à taça que não conquista desde o Tri invicto de 1979 (desde então, o único título nacional na galeria de troféus do estádio Beira-Rio é o da Copa do Brasil de 1992).

Com a palavra, Fabiano

Após o treinamento, o lateral-direito Fabiano concedeu entrevista coletiva no Parque Gigante, projetando o desafio do fim-de-semana. “Esperamos um confronto bastante complicado, mas estamos treinando forte”, ressaltou o camisa 18 do Inter. “Sabemos que para chegar lá [ao título], precisamos fazer um grande jogo e conquistar a vitória.”

