O Inter realizou o último treino para o jogo contra o Paraná pelo Brasileirão neste domingo

O técnico do Inter, Odair Hellmann comandou, neste sábado (18) pela manhã, o último trabalho para a partida com o Paraná.

O grupo colorado realizou um animado recreativo seguido de trabalhos de bola parada e também táticos em campo reduzido sob os olhares de bom contigente de torcedores que parou na avenida Beira-Rio para acompanhar. O Inter entra em campo neste domingo (19), às 11h, no Beira-Rio, em partida válida pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Uma vitória vale a maior pontuação da história colorada no primeiro turno, desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por 20 clubes no sistema de pontos corridos.

O Inter ocupa a quarta colocação, com 35 pontos.

No trabalho da manhã deste sábado, o grupo colorado contou com um reforço: o atacante Paolo Guerrero participou do seu primeiro treino de campo com o restante dos companheiros. O jogador já tem a sua inscrição no BID legalizada e poderá ser reforço para o técnico Odair Hellmann em breve. O meia D´Alessandro não participou do trabalho com o restante do grupo e ficará de fora do confronto com o Paraná.

O zagueiro Emerson Santos deverá começar na vaga de Victor Cuesta, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. “Não vai ser um jogo fácil. Campeonato Brasileiro sempre é jogo difícil. Temos que entrar focados para não sermos surpreendidos”, disse Emerson, em entrevista coletiva.

Sub-17

Em duelo válido pela antepenúltima rodada do Campeonato Gaúcho, o time Juvenil venceu o Caxias por 4 a 1 na tarde deste sábado, no CT de Alvorada. Estevão, Vinicius, Guilherme Pato e Lucas Ramos marcaram os gols do Inter na partida. Foi a 13ª vitória do Celeiro de Ases, que segue invicto e na liderança isolada do Grupo B com 40 pontos. No próximo sábado (25), às 15h, o Sub-17 visita o Esportivo na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, pela penúltima rodada do Estadual.

A equipe treinada por Gabriel Carvalho foi a campo com a seguinte escalação: Diogenes, Daniel, João Felix, Leonardo e Vidmar (Mateus Santos); Paulo (Chaves), Lucas Ramos, Estevão (Thiago Reis) e Dudu (Kássio Nathan); Peglow (Vinicius) e Guilherme Pato (Thiago Fragoso).

A equipe colorada dominou as ações ao longo da primeira etapa e teve boas oportunidades de abrir o placar. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio, Leonardo cabeceou no travessão. Aos 19, Estevão recebeu na área, finalizou e Alemão segurou firme. Aos 24, Guilherme Pato arrematou e Alemão fez grande defesa, colocando para escanteio. Aos 39, o Celeiro de Ases teve outra oportunidade em uma cabeçada de Peglow, que passou com perigo sobre a meta. O Celeiro de Ases manteve o ritmo no retorno para o segundo tempo e não demorou para abrir o placar. Logo aos 2 minutos, Vidmar cruzou da esquerda e Estevão chutou de primeira no ângulo. Contudo, aos 8, em uma desatenção da defesa colorada, o Caxias chegou ao empate. O Inter não se abateu e um minuto depois, Vinicius recebeu na área e arrematou para as redes. Aos 19, após boa trama ofensiva, Guilherme Pato chutou e fez o terceiro. Pouco depois, Lucas Ramos completou cruzamento da direita, anotou o quarto e fechou o placar.

Deixe seu comentário: