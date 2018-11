O Inter venceu em casa o América-MG por 2 a 0 e continua vice-líder do Brasileirão

Jogando no estádio Beira-Rio diante de 29 mil torcedores na noite dessa quinta-feira, o Inter venceu o América-MG pela trigésima-quarta das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. O placar manteve o Colorado em segundo lugar, com 65 pontos, cinco atrás do líder Palmeiras, enquanto o adversário continua na zona do rebaixamento.

O atacante Leandro Damião abriu o placar aos 23 minutos, chegando a 108 gols com a camisa alvi-rubra e tornando-se o décimo maior artilheiro da história do clube. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o volante Edenilson decretou o placar, que também garantiu a invencibilidade colorada, até agora, como mandante nesta edição do torneio.

No próximo domingo, à 17h, o Saci encara o Botafogo (décimo-primeiro colocado, com 44 pontos) no Rio de Janeiro. O time de Odair Hellmann se reencontrará com a sua torcida na rodada seguinte, dia 21 de novembro (quarta-feira), diante do Atlético-MG.

Escalações

O Inter, sob o comando de Odair Hellmann, colocou em campo Marcelo Lomba, Fabiano, Iago, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta, Rodrigo Dourado, Edenilson, Patrick, Wellington Silva (Rossi), Nico López e Leandro Damião (Jonatan Alves).

Já o América-MG, do técnico Givanildo Oliveira, escalou João Ricardo, Norberto, Ricardo Silva, Matheus Ferraz, Carlinhos, Leandro Donizete (Juninho), Zé Ricardo, Gerson Magrão (Giovanni), Ademir (Robinho), Luan e Rafael Moura.

