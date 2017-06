O jogador Lionel Messi quer pagar quase 2 milhÃµes de reais para evitar uma pena de prisÃ£o de 21 meses

O craque argentino Lionel Messi se ofereceu a pagar uma multa adicional de 500 mil euros (aproximadamente R$ 1,9 milhão) para garantir que ele vai evitar o cumprimento da pena de prisão de 21 meses por fraude fiscal, que assim deverá ser suspensa por um juiz, revelou nesta sexta-feira o Ministério Público espanhol.

A promotora Isabel López Riera disse à agência de notícias The Associated Press que o acordo de pagamento de multa por hora foi apresentado pelos advogados de Messi ao juiz que vai definir se suspende a sentença de Messi, como é amplamente esperado. E a promotora disse que não se opõe ao acordo.

Lopez Riera explicou que os advogados de Messi fizeram uma oferta similar para o pai do jogador do Barcelona, Jorge Horacio Messi. Eles sugeriram o pagamento de 360 mil euros (R$ 1,34 milhão) para evitar a sentença de 15 meses por ajudar seu filho a burlar impostos.

Na Espanha, sentenças de prisão inferiores a 24 meses para infratores pela primeira vez podem ser suspensas por um juiz. O advogado do governo que representa o Departamento de Impostos da Espanha no caso também poderá avaliar o acordo proposto.

No ano passado, um tribunal de Barcelona apontou Messi e seu pai como culpados pelo não pagamento de 4,1 milhões de euros (R$ 15,3 milhões) em impostos entre 2007 e 2009. Os valores eram relacionados a contratos de imagem do jogador argentino.

Messi foi multado em 2 milhões de euros (R$ 7,5 milhões) e seu pai em 1,5 milhão de euros (R$ 5,6 milhões). Ambos foram originalmente condenados a 21 meses, mas a sentença de seu pai foi posteriormente reduzida a 15 meses.

Em casos semelhantes, o astro Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, e o técnico José Mourinho, com passagem pelo clube espanhol, também foram acusados nas últimas semanas de sonegarem impostos no país. Ambos negam terem cometido qualquer irregularidade.

Cristiano Ronaldo

Acusado pelo Ministério Público da Espanha de sonegar 14,7 milhões de euros (cerca de R$ 52 milhões), o português se diz vítima de perseguição no país e, de acordo com o jornal A Bola, deve anunciar em julho sua decisão de abandonar o futebol espanhol.

Atualmente com a seleção portuguesa para a disputa da Copa das Confederações na Rússia, o jogador pode nem retornar à Madri, de acordo com o portal de notícias Record, de Portugal.

A diretoria do Real Madrid, que já tinha defendido Cristiano Ronaldo um dia depois da acusação do MP da Espanha vir à tona, está tentando convencer o jogador a ficar no clube e espera que ele desista de abandonar o futebol espanhol, de acordo com o jornal Marca.

Cristiano Ronaldo está sendo acusado de cometer quatro delitos contra a Receita da Espanha entre os anos de 2011 e 2014, que supõe “uma fraude tributária de 14.768.897,40 euros”, de acordo com o Ministério Público do país em comunicado divulgado na última terça,13.

A procuradoria de Madri acusa Cristiano Ronaldo de utilizar “uma estrutura corporativa criada em 2010 para esconder do fisco as rendas oriundas dos direitos de imagem na Espanha, algo que supõe uma violação ‘voluntária’ e ‘consciente’ de suas obrigações fiscais na Espanha”.

Em um contrato assinado em junho de 2009, Cristiano teria simulado ceder seus direitos de imagem a uma empresa com sede nas Ilhas Virgens Britânicas e da qual era o único sócio. Esta empresa, por sua vez, cedeu os direitos a outra empresa com sede na Irlanda e com nome de Multisports&Image Management LTD que, de fato, se dedicou à gestão e exploração dos direitos de imagem do jogador.

Mourinho

O Ministério Público da Espanha acusou o português José Mourinho de ter fraudado 3,3 milhões de euros (cerca de R$ 11 milhões) em impostos no país. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a promotoria de Madri afirmou que o treinador cometeu dois delitos fiscais na declaração de seu imposto de renda nos exercícios de 2011 e 2012, quando ele era o técnico do Real Madrid, time que dirigiu entre 2010 e 2013.

A denúncia foi apresentada a um juiz de instrução de Pozuelo de Alarcón, um município que fica próximo à capital espanhola, e aponta que o atual treinador do Manchester United fraudou uma quantia de 3.304.670 euros, sendo 1.611.537 euros em 2011 e 1.693.133 euros em 2012.

Com base em informações coletadas junto à Receita da Espanha, a procuradoria de Madri acusa Mourinho de ter usado empresas fantasmas na Irlanda e nas Ilhas Virgem para ocultar lucros obtidos por meio de seus direitos de imagem. Após a acusação, caberá agora ao juiz decidir se aceitará ou não a denúncia e se levará o caso aos tribunais para um possível julgamento.

Desta forma, Mourinho agora se vê em risco de enfrentar um processo por fraude fiscal uma semana após o mesmo Ministério Público da Espanha apresentar denúncia contra Cristiano Ronaldo. (AE)

