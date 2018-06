O jogador Messi lidera um motim contra permanência do técnico da seleção argentina, afirmou jornal

Apesar dos desmentidos da federação argentina, a relação entre jogadores e o técnico Jorge Sampaoli não é boa. Segundo o jornal “Clarín”, Lionel Messi lidera um movimento de jogadores que quer a demissão do treinador antes mesmo da partida contra a Nigéria, terça-feira (26), pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial.

“Os mais bravos com Sampaoli são Lionel Messi, Sergio Agüero, Javier Mascherano e Lucas Biglia”, diz o jornal. Eles foram conversar com o presidente da AFA (Associação do Futebol Argentino) e pedir a mudança do comando técnico para tentar salvar a equipe no Mundial.

O problema, porém, é que para mandar Sampaoli embora, a federação teria que pagar uma multa rescisória de US$ 16 milhões (R$ 61 milhões). Assim, a tendência é que os jogadores passem a decidir quais mudanças devem ser feitas e irão ignorar as ordens do técnico.

“Os subordinados e o suposto líder apenas falam o suficiente entre si como que para aparentar para o público que a relação entre todos está normal. Mas a realidade é outra: o clima é péssimo”, garante o jornal, um dos principais veículos da Argentina.

Por fim, os jogadores é quem devem definir a escalação e possíveis alterações táticas para a partida contra a Nigéria. A AFA, Sampaoli e os jogadores ainda não se manifestaram sobre a matéria. A Argentina chega na última rodada da fase de grupos sem depender apenas de suas forças para se classificar.

Jogador de linha que menos correu

Messi foi o jogador de linha que menos correu de sua seleção em média, isto é, levando-se em conta o período em que passou em campo. Sua distância percorrida é inferior também a outros astros como Cristiano Ronaldo, Neymar e Mbappé. Há uma discussão na Argentina sobre o abatimento do jogador após a derrota.

No total, Messi esteve 192 minutos em campo, nas duas partidas diante da Islândia e Croácia. Neste período, percorreu 15,24 km. Excluído o goleiro Caballero, que naturalmente anda menos, todos os outros jogadores que ficaram os dois jogos inteiros em campo correram mais do que o craque do time. Foi o caso de Otamenti (19,6 km), Tagliafico (20,4 km) e Mascherano (19,22 km).

Pode se argumentar que são jogadores de marcação que têm de se esforçar mais para recuperar a bola e ainda avançar. Mas, com os atacantes, o quadro é parecido. Mezza jogou 10 minutos a menos do que Messi e correu por 19 km, enquanto Aguero percorreu distância similar ao craque (15,05 km) apesar de atuar por 40 minutos a menos.

Isso deve-se também ao sistema de jogo de Sampaoli. Quando a Argentina tinha que se recompor após perder a bola, Aguero é quem voltava para fechar os espaços enquanto Messi podia continuar à frente esperando para só se desgastar no ataque.

No total, o time argentino correu 202 km nas duas partidas. Ou seja, em média, cada jogador em campo deveria percorrer 18,4 km, bem mais do que o número de Messi. Para além da forma física, Messi também contribui menos para a Argentina em quesitos técnicos, especialmente na segunda partida diante da Croácia. Ele deu 12 dos 36 chutes argentinos no Mundial, sendo apenas um no segundo jogo. Sofreu apenas seis faltas, um sexto do total que atingiu o time. Tentou 96 passes enquanto todo time chegou a 1.223, isto é, esteve abaixo da média de cada jogador em participações no jogo.

