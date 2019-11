O espetáculo infantil “O Maravilhoso Mágico de Óz” prossegue em temporada até o dia 1º de dezembro no Teatro Renascença do Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre (avenida Erico Verissimo, quase esquina com Ipiranga, bairro Menino Deus). As sessões são realizadas sempre nas tardes de sexta-feira (15h), sábado e domingo (16h). Ingressos a R$ 40 e R$ 20 (meia-entrada).