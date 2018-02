O Museu Julio de Castilhos anuncia dia 8 sua programação para 2018 com exposição e música em homenagem às mulheres

O Museu Julio de Castilhos lança em 8 de março a programação do primeiro trimestre de 2018 com atrações em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. “A programação elaborada para 2018 projeta a nossa intenção de um museu vivo e dinâmico, valorizando todas as formas artísticas e de expressão que tenham diálogo com o caráter histórico da instituição”, explica Gabriela Corrêa da Silva, diretora do museu.

A solenidade inicia às 19h com a inclusão oficial da Asa de Anjo Missioneira, relíquia recém doada ao Julio de Castilhos e validada por especialistas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que será colocada em exibição permanente na Sala Missioneira.

Na sequência serão abertas duas exposições: “Sutilezas do Protagonismo”, organizada por Mariana Porto, acadêmica de História na PUCRS, com objetos de acervo sobre a moda no século XX como instrumento de inserção das mulheres em questões de afirmação de identidade e protagonismo na sociedade; e a primeira mostra de uma série de Exposições de Itinerância do Conselho Estadual de Cultura sobre a vida e obra do jornalista e escritor Josué Guimarães.

A noite musical no museu contará ainda com abertura pela pianista e compositora Catarina Domenici, indicada ao Prêmio Açorianos de Música 2017, e o encerramento com a Camerata Accord e coro feminino Donna Voce.

Durante o evento haverá um coquetel social, com comidas e bebidas à disposição para aquisição, cujo percentual da renda será voltada a benfeitorias no próprio museu.

Serviço

Lançamento da Programação Cultural do Museu Julio de Castilhos em 2018

Data: 8 de março | Quinta-feira

Hora: 19h às 22h

Local: Rua Duque de Caxias 1205 | Centro Histórico de Porto Alegre

Entrada Gratuita

Horário de Visitação: De terças à sábados das 10h às 17h, sem fechar ao meio-dia

