O músico Phil Collins ficou detido por 3 horas em um aeroporto do Rio de Janeiro por falta de visto de trabalho em nosso País

O cantor britânico Phil Collins foi retido pela Polícia Federal ao desembarcar no Rio de Janeiro na terça-feira. O músico não tinha o visto de trabalho que deveria apresentar às autoridades brasileiras. Após pouco mais de uma hora na sala da PF no aeroporto do Galeão, ele foi liberado.

Collins abre sua primeira turnê solo no Brasil nesta quinta-feira, quando se apresenta no Maracanã. A noite terá abertura da banda angloamericana Pretenders. Depois, os artistas seguem para São Paulo e Porto Alegre.

Recordista

A StubHub, maior plataforma de intercâmbio de ingressos do mundo, informou que o Phil Collins, cantor que começa sua turnê pelo Brasil no Rio de Janeiro, foi o artista que mais vendeu ingressos no Brasil no primeiro bimestre do ano.

No Brasil, o show mais vendido foi o do Rio de Janeiro, representando 32% do total de ingressos, seguido pelo segundo show de São Paulo, a acontecer no domingo, com 30% e o de sábado, também em São Paulo, com 27%. As vendas de Porto Alegre representaram 11% do total de ingressos.

Aposentadoria

Com Phil Collins, nada acaba de verdade: tem sempre uma noite a mais ou um outro dia no paraíso. Daí a suspeita de que a aposentadoria, anunciada em 2011, para passar mais tempo ao lado dos filhos pequenos Matthew e Nicholas, não correria o risco de ser definitiva. Problemas de saúde (perda de audição, dores na coluna que o impedem de tocar bateria e o alcoolismo, no qual mergulhou no período de inatividade) chegaram a ameaçar a volta. Mas ano passado, o cantor iniciou na Europa a turnê “Not dead yet” (título da autobiografia), que agora chega ao Brasil — serão os primeiros shows da carreira solo que o integrante do Genesis fará no País.

“Ainda vivo” — tradução livre do nome da turnê — é talvez a expressão que melhor dê conta de descrever o espírito do músico neste momento, aos 67 anos de idade, quase 50 deles sacudindo nos muitos buracos da estrada do rock.

“Bem, eu não toco bateria e fico sentado durante todo o show. Quando ando, é com bengala. Sinto uma série de dores, mas a minha voz está melhor do que nunca. Até agora, o público não tem notado minhas dificuldades físicas. Ao menos, não tem reclamado delas. O que tenho visto é as pessoas se emocionando nos shows, o que me emociona muito também”, relatou.

Serviço

Phil Collins (abertura: The Pretenders)

Rio de Janeiro

Quando: 22 de fevereiro, quinta-feira. Onde: Maracanã. Quanto: R$ 270 (cadeira superior sul), R$ 340 (cadeira inferior sul), R$ 360 (cadeira superior leste), R$ 370 (pista), R$ 450 (cadeira inferior leste e oeste), R$ 640 (cadeira Maracanã Mais leste e oeste) e R$ 750 (pista premium).

São Paulo

Quando: 24 de fevereiro, sábado. Onde: Allianz Parque. Quanto: R$ 350 (cadeira superior), R$ 390 (pista), R$ 490 (cadeira inferior) e R$ 760 (pista premium).

Porto Alegre

Quando: 27 de fevereiro, terça-feira. Onde: Estádio Beira-Rio. Quanto: R$ 270 (cadeira superior), R$ 320 (pista), R$ 440 (cadeira inferior), R$ 600 (camarote), R$ 640 (SKY Box) e R$ 680 (pista premium).

Deixe seu comentário: