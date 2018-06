O pai de Michael Jackson está em estado terminal, disse a imprensa internacional

O empresário Joe Jackson, pai de Michael Jackson (1958-2009), está hospitalizado com uma doença grave e possivelmente terminal, informou a imprensa internacional.

Citando fontes da família, o site TMZ noticiou que Joe, de 89 anos, tem câncer terminal e está na etapa final da vida.

A revista “Variety” confirmou a informação com uma fonte. O site do tabloide “Daily Mail”, citando familiares e outras fontes não reveladas, acrescentou que o patriarca tem câncer de pâncreas de estágio quatro.

Jermaine Jackson, um dos nove irmãos Jackson ainda vivos, disse no Twitter que seu pai está com a saúde frágil, mas negou os relatos de que está morrendo.

“A saúde do meu pai não está boa, mas ‘moribundo’ é uma palavra grosseira escolhida por redatores de manchetes, não por mim. Durante o tempo que ele ainda tiver, minha mãe, irmãos e parentes querem estar com ele, sem impedimentos”, tuitou Jermaine na noite de quinta-feira.

O agente de Joe Jackson, Charles Coupet, e representantes dos cantores Janet Jackson, Jermaine Jackson e La Toya Jackson não responderam a pedidos de comentários nesta sexta.

Nos anos 1960, Joe treinou seus filhos pequenos rigidamente para serem cantores e dançarinos e levou o grupo de música pop The Jackson 5 à fama global. Mais tarde Michael Jackson se lançou em carreira solo e foi uma das maiores celebridades do mundo até morrer aos 50 anos, em 2009, de uma overdose do poderoso anestésico propofol.

Joe Jackson, que teve 11 filhos e hoje mora em Las Vegas, está com a saúde debilitada há anos e sofreu um derrame em 2015.

