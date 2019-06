No Maracanã, o Paraguai empatou em 2 a 2 com o Catar pela Copa América

O Paraguai empatou em 2 a 2 com o Catar neste domingo (16), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, na primeira rodada da Copa América, em duelo válido pelo Grupo B. O Paraguai abriu o placar com Óscar Cardozo e ampliou com um golaço do santista Derlis González.

O Catar manteve a boa organização tática e diminuiu com Almoez Ali, em outro bonito chute de fora da área, e empatou com Khoukhi. Com o empate, Paraguai e Catar ficam atrás da líder Colômbia, que venceu a lanterna Argentina por 2 a 0.

Na próxima quarta-feira (19), o Paraguai enfrenta a Argentina no Mineirão. No mesmo dia, a Colômbia duelará contra o Catar, no Morumbi.

O jogo

O Paraguai teve um “garçom” improvável no Maracanã: a defesa do Catar, principalmente com o goleiro Al-Sheeb. Vários erros na saída de bola facilitaram a vida dos albirrojos. Arzamendia teve boa chance após driblar o goleiro. Na sequência, aos 2, Balbuena cabeceou e a bola bateu na mão de Pedro Miguel. Pênalti convertido por Cardozo.

Aos 15 minutos, o Catar perdeu chance incrível. Hassan cruzou bem da esquerda e Al-Haydos, sozinho no segundo pau e sem goleiro, se atrapalhou e chutou para fora. Quando o placar marcava 34, o Paraguai teve nova oportunidade pelo alto. Almiron e Cecílio fizeram jogada ensaiada em escanteio e Balbuena, de novo ele, cabeceou com perigo. Nos minutos seguinte, a defesa do Catar voltou a vacilar – e duas vezes. Pérez desperdiçou ambos os lances para ampliar. Aos 45, pouco antes do intervalo, Almoez Ali saiu na cara do gol e Gatito fez defesa espetacular para garantir a vantagem parcial do Paraguai.

Reação

No sexto minuto, Cardozo faria o segundo gol depois de passe de Almiron, mas a arbitragem, com o auxílio do VAR, assinalou impedimento de Derlis González no início da jogada. E aos 10, o Catar não resistiu. Derlis, que entrou no intervalo, arriscou de fora da área e marcou um golaço.

Depois do domínio nos primeiros minutos da etapa final, o Paraguai diminuiu o ritmo e levou o castigo. Almoez Ali recebeu na entrada da área, cortou e chutou bonito, no ângulo de Gatito – a bola resvalou em Alonso antes de entrar.

Aos 31 minutos do segundo tempo, veio o empate. Depois de jogada bem trabalhada, Khoukri recebeu na frente de Gatito e chutou mascado. O goleiro desviou para trás e Rojas tentou evitar, mas não conseguiu. Ele se chocou com a trave e teve de ser substituído. Após o empate, o Paraguai se lançou ao ataque, mas não teve força para desempatar. O Catar suportou bem na defesa, ainda levou perigo em contra-ataques e conquistou ponto importante.

Deixe seu comentário: