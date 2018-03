O presidente da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, garantiu que as mulheres poderão ir aos estádios de futebol no Irã

O presidente da Fifa, a Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino, disse ter recebido garantias do governo do Irã de que as mulheres fãs de futebol poderão entrar nos estádios para assistir a partidas em breve. O país proibiu as mulheres de frequentarem estádios de futebol desde a Revolução Iraniana, em 1979.

Infantino não especificou quem fez a promessa, nem abordou o fato de apenas os homens serem permitidos nos estádios iranianos durante um discurso no país asiático nesta quinta-feira. Havia apenas uma referência passageira ao futebol feminino no endereço em Teerã.

“Espero ter certeza de que as mulheres no Irã terão acesso aos estádios de futebol em breve”, afirmou Infantino nesta sexta-feira (2), na sede da Fifa em Zurique. “Vamos ver, mas espero que essa experiência que fiz (no Irã) talvez possa ajudar muitas mulheres ao redor do mundo”, completou.

A declaração de Infantino aconteceu horas depois de duas mulheres serem presas por tentarem assistir a um jogo de futebol entre Esteghlal e Persépolis, no estádio Azadi, em Teerã. O dirigente estava presente no local da partida, juntamente com o ministro iraniano do Esporte, Masoud Soltanifar.

De acordo com a agência de notícias ISNA, um porta-voz do Ministério do Interior iraniano disse que as mulheres não foram presas, apenas detidas temporariamente, e informou que elas seriam liberadas ao final da partida. Além das detenções, segundo a ISNA, outras 35 mulheres foram impedidas de entrar no estádio e “foram instruídas pela polícia a procurarem um lugar apropriado para ver o jogo”.

Em meio a críticas à viagem ao país asiático, Infantino abriu a quarta edição da Conferência de Igualdade e Inclusão da Fifa nesta sexta-feira alegando que a viagem poderia ajudar “muitas mulheres em todo o mundo”. “Claro que, para um grande país como o Irã, mais coisas podem ser feitas”, disse o mandatário. “Então, meu pedido a todos vocês homens e mulheres é: desenvolver e encorajar o futebol feminino pois precisamos cuidar de 50% da nossa população.”

O Irã ignorou os pedidos anteriores da Fifa para abrir seus estádios para as mulheres. O antecessor de Infantino, Joseph Blatter, fez um discurso mais forte em 2015 para expressar frustração com a falta de progresso. Blatter disse que em 2013 recebeu a impressão do presidente iraniano, Hassan Rouhani, de que a “intolerável situação poderia mudar a médio prazo”.

“Isso não pode continuar”, escreveu Blatter no site da Fifa em 2015. “Por isso, meu apelo às autoridades iranianas é para abrir os estádios de futebol da nação para as mulheres.”

Véu

Uma mulher tornou-se o rosto de uma série de manifestações no Irã contra o rígido código de vestimenta feminino do país. No dia 27 de dezembro, Viva Movahedi, de 31 anos, foi para a Rua da Revolução, na região central da capital, Teerã, e retirou seu hijab, o véu usado por mulheres islâmicas sobre sua cabeça quando na presença de homens adultos que não são seus parentes, como um sinal de modéstia.

Essa prática é obrigatória desde 1979, quando se deu a Revolução Iraniana, que destituiu a monarquia e instaurou a república neste país do Oriente Médio. As regras ainda vetam o uso de maquiagem e determinam o uso de roupas que cubram pernas e braços de mulheres. Violar essas normas é algo passível de punição.

Movahedi protestou contra o uso do véu em uma “Quarta-feira Branca”, um movimento surgido na internet no Irã em meados do ano passado que estimula o uso de roupas brancas neste dia da semana como um símbolo contra as regras de vestimenta feminina.

