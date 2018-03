O presidente da Rússia disse que não se importa se cidadãos russos interferiram nas eleições americanas

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou em entrevista ao canal norte-americano NBC, que não se importa se cidadãos russos interferiram nas eleições presidenciais norte-americanas, porque, segundo ele, não foi o Kremlin. A entrevista exclusiva foi gravada no dia 1º de março em Kaliningrado, na Rússia, e divulgada neste sábado (10). As informações são do portal de notícias G1.

Possível conluio

No mês passado, o procurador-especial americano Robert Mueller, que lidera uma investigação sobre um possível conluio entre a equipe da campanha de Donald Trump e Moscou nas últimas eleições, acusou formalmente 13 russos de estar por trás de uma operação apoiada pelo Kremlin para divulgar informação falsa e interferir na eleição através das redes sociais. Três empresas russas também foram acusadas.

“E se foram mesmo russos?!”, disse Putin sobre os indiciados na entrevista à NBC. “Há 146 milhões de russos. E daí? Eu não me importo. Não poderia me importar menos… Eles não representam os interesses do Estado russo”, afirmou o presidente russo.

Não foi o Kremlin

O presidente russo disse que ucranianos, tártaros ou “judeus” podem ter interferido nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, mas não o Kremlin.

“Talvez sequer sejam russos. Talvez sejam ucranianos, tártaros ou judeus, mas com cidadania russa (…). Até isso precisa ser checado. Ou talvez tenham dupla cidadania ou um green card. Talvez foi os americanos quem lhes pagaram por isto”, afirmou.

“Como decidiram que as autoridades russas, inclusive eu, demos alguma permissão para isto?”, questionou Putin na entrevista.

“Fomos nós que impusemos sanções aos Estados Unidos?! Foram os Estados Unidos que nos impuseram sanções”, afirmou.

Relações estreitas

A acusação e Mueller não diz se a campanha Trump teve relações estreitas com o Kremlin, algo que Mueller ainda investiga.

Ingerência russa

Apesar da acusação de Mueller, Putin insiste em que não há nenhuma prova por enquanto de que a suposta ingerência russa tenha infringido alguma lei. Quando questionado se não se importava de que russos possam ter interferido na democracia norte-americana, ele respondeu:

“Na Rússia não podemos processar ninguém que não tenha violado a lei russa (…). Que ao menos nos enviem um papel, um documento, façam um pedido oficial. Aí veremos isto”, sugeriu.

Deixe seu comentário: