O presidente do Inter disse que fará uma reunião sobre as torcidas organizadas

A partida contra o Fluminense, no domingo (10), que culminou na vitoria do Inter por 2 a 1, esteve marcada por protestos de parte da torcida colorada, que estendeu faixas em parte do estádio Beira-Rio, palco da partida. Ainda no sábado (9), na véspera do jogo, cerca de 100 torcedores também estiveram no entorno do local protestando contra jogadores e membro da direção.

As ações, por parte das torcidas organizadas, serão alvo de reunião com o presidente do Clube, Marcelo Medeiros.

Em entrevista após a partida de domingo, o mandatário resolveu ir até os microfones motivado pelos protesto, que registraram quebra-quebra: “Eu normalmente não falo depois do jogo, mas em razão do protesto com vandalismo e inclusive com instrumentos cortantes sendo jogados em direção aos funcionários do clube, eu me vi na obrigação a dirigir a comunidade colorada, à comunidade esportiva através dos veículos. Primeiro, para deixar claro que, que esse grupo de jogadores que nos trouxe a uma final de Copa do Brasil. Uma final que perdemos e criou uma frustração. Então, faltam seis jogos. O Inter está na briga pela vaga na Libertadores.”

Na sequência da coletiva, Medeiros foi enfático a condenar a postura de determinada organizada e afirmou que o episódio será tratado em reunião: “É inaceitável chamar esse grupo de mercenário e de covarde. O que não falta aqui é trabalho. O sistema de operação do estádio Beira-Rio é espetacular. As câmeras e a qualidade das imagens é invejáveis. Sabemos todos que estavam aqui. Inclusive, algumas faixas foram pintadas no pátio do estádio, na sala da torcida organizada no Gigantinho. O Clube oferece à torcida um espaço e eles usam contra o Clube. Isso vai ter que mudar. Vai haver uma reunião no Conselho de Gestão, nesta semana, onde isso será pauta principal.”

Com os três pontos conquistados no fim de semana, o Colorado chegou aos 49 pontos e subiu para a sétima colocação, retornando para a zona de classificação para a Libertadores.