O presidente do partido Democratas reclama que aliados do governo Bolsonaro fazem “fogo amigo”

O presidente nacional do DEM, ACM Neto, reclamou da cobrança de aliados do presidente da República, Jair Bolsonaro, para que o partido declare apoio formal ao governo. A sigla realizou a sua convenção nacional nesta quinta-feira (30), em Brasília.

“Acho que não é o momento de alimentar esse tipo de polêmica nem discussão. Quem tem preocupação com a agenda do País deve somar esforços e não usar redes sociais ou o plenário da Câmara e do Senado para provocações. Às vezes, alguns aliados do governo perdem tempo com fogo amigo, poderiam estar somando esforços e concentrando energia no que é importante, que é o avanço dessa agenda de reformas, principalmente agora, na Câmara, a reforma da Previdência”, disse o presidente do DEM ao chegar ao evento.

ACM Neto destacou que o presidente Jair Bolsonaro teria dado sinalizações de que não pretende ter uma base formal de apoio e, por isso, a legenda não discutirá o tema. Ele afirmou que o partido vai emitir uma posição em defesa das reformas econômicas, principalmente a da Previdência. Segundo ACM Neto, o eventual fechamento de questões, que obrigaria todos os filiados a votarem a favor das reformas, começará a ser discutido pela nova executiva da legenda, eleita nesta quinta.

Presente no evento, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni , minimizou o fato de o partido, ao qual ele é filiado, não ter declarado apoio formal ao governo federal. Onyx ressaltou que o DEM tem apoiado o governo em quase todas as votações no Legislativo.

“Se nós olharmos o desempenho e os encaminhamentos do DEM com relação aos projetos enviados pelo Executivo, nós temos 98% a 99% dos líderes do partido encaminhando da mesma forma que a liderança do governo, então isso é uma prova inequívoca de que, mesmo sem estar formalmente dentro do governo, nós estamos com paciência e com calma deixando os partidos e os novos deputados e senadores se ajustarem e com diálogo nós estamos vencendo todos os obstáculos”, disse Onyx.

Presidência do DEM

Durante a convenção nacional do Democratas, foi aprovada, por aclamação, a recondução do prefeito de Salvador, ACM Neto, à presidência do partido. O mandato é de três anos.

Antonio Carlos Magalhães Neto assumiu o comando da legenda em março de 2018, quando a Executiva Nacional de Refundação do Democratas foi eleita. O prefeito de Salvador anunciou que “o partido vai trabalhar, com coerência e coragem, para reconstruir o Brasil”.

