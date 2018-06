O príncipe William começa uma visita a Israel e Palestina; o ato é histórico

O príncipe William deve chegar a Israel e aos territórios palestinos nesta semana para a primeira visita oficial de um membro da família real britânica à região. O movimento é histórico, já que por décadas a monarquia britânica se manteve distante das disputas entre Israel e Palestina. Embora a viagem seja declarada como não-política e dê ênfase especial à tecnologia e aos projetos conjuntos entre árabes e israelenses, o duque de Cambridge também se reunirá com os líderes israelenses e palestinos e visitará lugares históricos de Jerusalém, no coração do conflito.

O príncipe começa sua visita ao Oriente Médio neste domingo (24) na Jordânia, onde encontrará refugiados da guerra civil na vizinha Síria e visitará o famoso sítio arqueológico em Jerash, lugar já visitado por sua esposa, Catherine Middleton, quando sua família morava na Jordânia.

King David Hotel

Na segunda-feira (25), ele chegará a Israel e permanecerá no King David Hotel, em Jerusalém, o elegante edifício da era britânica. De lá, ele visitará o litoral de Tel Aviv, a capital financeira e cultural de Israel, e Ramallah, na Cisjordânia, sede do governo palestino. Estão agendadas ainda reuniões com jovens empreendedores, visitas aos setores de tecnologia e mídia de Israel e reuniões com jovens jogadores de futebol judaicos e árabes.

Aniversário

O príncipe William celebrou mais um aniversário no dia 21 de junho. O duque de Cambridge tem agora 36 anos. Desde que foi pai, as festas de aniversário que Kate Middleton, com a mesma idade, lhe prepara, são mais reservadas, não havendo muitos registros fotográficos. Mas a mãe de Louis, com quase 2 meses, Charlotte, de 2 anos, e George, de 3, é conhecida pelas festas exuberantes que organiza para comemorar os anos de vida do companheiro. Por exemplo, no 24º aniversário de William, Kate surpreendeu-o com uma festa temática: Noites Árabes. Numa outra celebração, passaram um fim-de-semana em Cornwall.

De acordo com fontes próximas do casal, no ano passado, como forma de celebrar a chegada dos 35 anos de idade do duque, este “deliciou-se com um bolo de aniversário e uma refeição” em família: Kate e os dois filhos, que, por norma, lhe oferecem presentes feitos à mão.

O duque nasceu em Londres, no hospital St. Mary, em 1984, e sempre se habituou a celebrações de aniversário divertidas. Sobretudo, aquela que marcou a chegada dos seus 13 anos, já que a mãe, Diana, escolheu um bolo de aniversário atrevido, com figurinos femininos em topless.

Por norma, os membros da realeza limpam as agendas nos respectivos aniversários. Contudo, William já quebrou a tradição ao marcar presença no centro de reabilitação de militares feridos, em Northampton, junto a Theresa May.

Batizado

O Palácio de Kensington usou as redes sociais para anunciar o batismo do príncipe Louis, terceiro filho de William e Kate, que nasceu no dia 23 de abril em Londres. “O duque e a duquesa de Cambridge estão felizes em anunciar que o batismo do príncipe Louis vai ocorrer na segunda-feira, dia 9 de julho, na Capela Real do Palácio Saint James, em Londres. O príncipe Louis será batizado pelo arcebispo de Caterbury, Justin Welby”, diz a publicação no Twitter.

Em 2013, o príncipe George, primeiro filho do casal, também foi batizado na mesma igreja. Já o batismo de Charlotte ocorreu em 2015 na Igreja Saint Mary Magdalene, em Sandringham, cidade do interior da Inglaterra.

