O Rio Grande do Sul tem 272 atletas de colégios públicos e particulares nos Jogos Escolares da Juventude de 2019

A partir deste sábado, em Blumenau (SC), 272 alunos de colégios públicos e particulares do Rio Grande do Sul participam dos JEJ (Jogos Escolares da Juventude). A equipe disputará modalidades coletivas (vôlei, futsal, basquete e handebol) e individuais (ginástica rítmica, judô, badminton, atletismo, tênis de mesa, xadrez, natação, vôlei de praia e ciclismo).

Titular da SEL (Secretaria do Esporte e Lazer) do Estado, o ex-judoca João Derly, participa da cerimônia de abertura do evento, à noite, no ginásio Sebastião Cruz-Galegão. Na programação está previsto o desfile das delegações, sendo que a gaúcha conta com as seguintes instituições:

– Escola Estadual Senhor dos Caminhos (Tapejara): futsal juvenil masculino

– Colégio Gusch (São Leopoldo): handebol juvenil feminino;

– Colégio Evangélico Alberto Torres (Lajeado): basquete infantil e juvenil masculino;

– Colégio Mauá (Santa Cruz do Sul): basquete infantil e juvenil feminino;

– Colégio Sinodal (São Leopoldo): vôlei infantil e juvenil masculino;

– Colégio Martin Luther (Estrela): Vôlei infantil e juvenil feminino;

– Colégio Franciscano Sant’Anna (Santa Maria): futsal infantil masculino;

– Instituto Cristóvão de Mendonza (Caxias do Sul): futsal juvenil feminino?.

Já nas categorias individuais, as modalidades terão o engajamento de os respectivos números de atletas:

– Atletismo: 40;

– Badminton: 6;

– Ciclismo: 2;

– Ginástica rítmica: 6;

– Judô: 30;

– Natação: 28;

– Tênis de mesa: 6;

– Vôlei de praia: 4;

– Xadrez: 4.

Logística

Organizados e realizados pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) desde 2005, os Jogos Escolares da Juventude são considerados a maior competição estudantil do País. Nesta edição, a cidade catarinense receberá cerca de 6 mil adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos, para as disputas em 14 modalidades esportivas.

A cada no, os JEJ reúne mais de 2 milhões de jovens nas seletivas municipais e estaduais, representando cerca de 40 mil escolas públicas e privadas de quase 4 mil municípios de todas as Regiões brasileiras. A delegação gaúcha conta com o apoio da Secretaria do Esporte e Lazer.

(Marcello Campos)