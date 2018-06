O segundo projeto de lei de imigração foi reprovado na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos

A Câmara dos Representantes dos EUA reprovou nesta quarta-feira (27) um segundo projeto de lei de reforma da imigração, apoiado pela liderança do Partido Republicano.

O projeto fracassou por 121 votos a 301. Segundo a rede de TV CNN, texto teve muito menos apoio de republicanos do que um projeto de lei mais conservador que fracassou na semana passada.

O fracasso na aprovação do projeto mostra a divisão dentro do Partido dos Republicanos, do presidente Donald Trump, em um momento em que sua administração é fortemente criticada na condução da política de controle da imigração ilegal na fronteira com o México.

O projeto que fracassou proibia a separação de crianças imigrantes de seus pais na fronteira do país, medida que foi alvo de uma grande polêmica e que levou Trump a assinar uma ordem executiva na semana passada, determinando que as famílias fossem mantidas juntas.

Alvo de críticas tanto de democratas como de republicanos, Trump tem pedido ao Congresso uma reforma da imigração e vinha culpando os democratas por “obstruir” a votação no Congresso.

Trump quer que o Congresso aprove dinheiro para a construção do muro na fronteira com o México, para interromper a entrada de imigrantes. A construção foi uma promessa de campanha e já foi autorizado pelo presidente.

No início deste ano, o governo americano chegou a ficar parcialmente paralisado porque o Congresso não chegava a um consenso para aprovar o orçamento do governo federal. Na época, o orçamento para o muro emperrou as negociações.

Antes da votação desta quarta, o presidente da Câmara, Paul Ryan, afirmou que não descartava a possibilidade de apresentar um projeto de lei mais específico, abordando somente a detenção de famílias imigrantes, caso esse não fosse aprovado.

Dificuldades

A colocação em prática da ordem de Trump tem enfrentado problemas burocráticos e logísticos. Embora o governo tenha dito que a política de “tolerância zero” continue em vigor, autoridades admitiram na segunda-feira que pais que cruzarem a fronteira com seus filhos não serão processados por enquanto porque o governo não tem espaço para abrigá-los.

Os Estados Unidos não possuem a infraestrutura necessária para a manutenção dessas famílias detidas por longos períodos. Atualmente, as famílias de imigrantes estão abrigadas em instalações na Pensilvânia e no Texas que têm uma lotação total de cerca de 3,3 mil camas e já estão com uma taxa de ocupação de 79%, de acordo com a Agência de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês).

Levando em conta o número de famílias cruzando a fronteira ilegalmente, o governo ficará sem leitos rapidamente nestas instalações, as únicas do país em condições de abrigar famílias. Em maio, a Patrulha de Fronteira prendeu mais de 9.400 familiares que atravessavam a divisa sul sem permissão.

