O Senado do Canadá aprovou uma lei que legaliza a maconha

Os senadores do Canadá aprovaram uma lei que permite o consumo de maconha para fins recreativos. Foram 52 votos a favor, 30 contra e uma abstenção. O texto da lei, modificado pelos senadores, passará agora para a consideração da Câmara dos Comuns, dominada por liberais ligados a Justin Trudeau. A liberação da droga era uma promessa de campanha do primeiro-ministro.

Embora não haja uma data definida para quando a maconha poderá estar disponível para a venda, a aprovação do Senado foi a passagem de um dos obstáculos mais significativos – muitos senadores conservadores se opõem ao projeto de lei.

A ministra da saúde, Ginette Petitpas Taylor, disse no início deste ano que a maconha só deve chegar à venda alguns meses após a legalização, porque o novo sistema de varejo precisa de tempo para começar a funcionar. As emendas propostas no Senado incluem restrições à publicidade mais rígidas e, também, propõem que cada região do país decida se permite o cultivo caseiro da maconha. A legislação nacional, no entanto, deverá liberar até quatro mudas da planta por residência e apenas para uso pessoal.

Plantação para fins medicinais

“Alguns dos meus amigos e familiares acharam que eu estava ficando louca”, diz Hilary Bishop sobre sua decisão, há 20 anos, de não ir para faculdade e, em vez disso, vender maconha para pessoas que estavam doentes. Hoje, ela é uma das diretoras da Canopy Growth, o maior produtor de cannabis para fins medicinais do Canadá.

Esse tipo de uso para a maconha já é permitido no país. Na empresa para a qual Hilary trabalha, 180 funcionários cuidam de 300 mil plantas de cannabis mantidas em 4 hectares de estufas. Os frutos desta plantação são usados para aliviar sintomas como dor, náuseas, tremores e convulsões.

Hilary Bishop, que sempre advogou pela legalização da maconha, verá isso se tornar uma realidade. A lei prevê que qualquer um com mais de 18 anos poderá comprar e cultivar pequenas quantidades da planta. “É algo bom para a economia, é ótimo para o mercado de emprego, é bom para quem consumia cannabis e tinha medo de ser preso. E será um tremendo benefício para os pacientes.”

Mas o que Hilary diria a quem está preocupado com os efeitos disso sobre os jovens? “O mais importante é que os jovens precisam ter acesso a uma educação baseada em evidências para que possam tomar decisões bem informadas sobre o consumo de cannabis e isso não acontece em um ambiente com a proibição.”

Americanos consideram que é “moralmente aceitável” fumar maconha

Quase dois terços dos americanos consideram que é “moralmente aceitável” fumar maconha,

ante 31% que dizem que é “moralmente errado”, segundo pesquisa da Gallup. Esta foi a primeira vez que a Gallup fez essa pergunta, mas outras pesquisas com pergunta similar indicam que os americanos estão mudando sua atitude em relação à maconha.

A pesquisa da Gallup, que entrevistou 1.024 pessoas com mais de 18 anos, não questionou se a droga deveria ser legalizada, mas um levantamento da empresa no ano passado apontou que a parcela favorável é similar: 64% defendiam a legalização e 65% achavam o uso moralmente aceitável. A ampla maioria dos grupos dos americanos não condena o uso da droga (homens e mulheres, brancos e não brancos, com formação universitária ou não).

