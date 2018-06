O show de Gilberto Gil em uma festa do governo brasileiro na Rússia foi cancelado

A novidade veio dar à praia. Ou melhor, às margens do rio Moscou. Não será desta vez que torcedores do Mundial verão Gilberto Gil cantar bem pertinho do Kremlin, sede do governo russo.

O show do músico, que inauguraria a Casa Brasil, espaço reservado à cultura brasileira na capital russa, foi cancelado por atrasos nas transferências de verbas de produção, agravadas ainda pela desistência de um importante patrocinador do evento, dizem pessoas próximas a essas negociações.

Organizadores de uma das apresentações em Moscou afirmam que a Riotur, agência pública de fomento ao turismo no Rio, desistiu de última hora da parceria com o projeto e que a burocracia do sistema bancário russo impediu que outras remessas de dinheiro chegassem a tempo de pagar as contas desse festival, afetando o pagamento de cachês de alguns dos artistas.

Em nota, os responsáveis pela Casa Brasil, no entanto, negam que a empresa pública fluminense estivesse envolvida com esse evento em Moscou e afirmam que o cancelamento do show de Gil se deveu apenas ao adiamento da abertura dos palcos na cidade.

Esse atraso, ainda segundo os produtores, foi ocasionado por “problemas burocráticos” com o locador do imóvel russo, que acabou adiando a abertura do espaço brasileiro como um todo, agora marcado para o final de semana.

Já na capital russa com sua banda, Gil, que abriria o evento e chegou a receber seu cachê, deverá ao menos ver os jogos do Brasil em Rostov e São Petersburgo antes de iniciar uma turnê pela Europa.

Montada perto da Praça Vermelha, no coração de Moscou, a Casa Brasil ainda planeja receber uma série de shows de artistas brasileiros nas próximas semanas, em paralelo às partidas do Mundial.

O show de Gil estava marcado para coincidir com a estreia do torneio nesta quinta-feira (14), quando a seleção russa enfrentou a da Arábia Saudita no estádio Lujniki, mas foi adiado para o dia seguinte e então cancelado horas mais tarde.

Outras apresentações já anunciadas para o espaço, entre elas de músicos como Liniker, Hermeto Pascoal e Mart’nália, deverão acontecer na capital russa ainda, só que em novas datas, de acordo com os produtores do festival.

Já está confirmada, no entanto, a apresentação do rapper Emicida, que deve subir ao palco em Moscou neste domingo (17), coincidindo com a estreia do Brasil na competição mundial.

