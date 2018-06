O técnico da Sérvia quer aproveitar as fraquezas do Brasil

O técnico da seleção da Sérvia, Mladen Krstajic, afirmou estar satisfeito com o rendimento geral de sua equipe, apesar da derrota por 2 a 1 para a Suíça na sexta-feira, e revelou que tratará de “explorar as fraquezas do Brasil” em sua última partida do Grupo E, no Mundial, que ocorrerá na quarta-feira.

Restando a decisiva partida contra o Brasil para chegar às oitavas de final, Krstajic se mostrou confiante: “Estamos em posição de avançar. Faremos tudo para ganhar. Nada é impossível, o Brasil tem fraquezas que queremos explorar”, disse o treinador sérvio.

A derrota para a Suíça complicou a vida da Sérvia no Mundial. Na terceira colocação do Grupo E, a equipe precisa vencer o Brasil se quiser garantir vaga nas oitavas de final sem depender de um triunfo da eliminada Costa Rica sobre os suíços.

Mladen Krstajic reconheceu a dificuldade da tarefa de ganhar dos brasileiros e elogiou o Brasil, mas mostrou-se confiante. “Os garotos estão cientes do que precisamos fazer. O jogo com o Brasil decide tudo sobre o nosso futuro, vamos jogar contra o uma superpotência do futebol. Mas precisamos da vitória, não tem outro resultado”, declarou neste sábado.

“Desde o dia do sorteio, muitos acreditavam que o Brasil era o favorito do grupo e também para a conquista do Mundial. Estamos em uma situação em que precisamos de uma vitória sobre o Brasil no jogo final. Faremos tudo o que pudermos para conseguir isso. Na vida, nada é impossível”, comentou Mladen Krstajic.

Já o goleiro sérvio prevê outra opção: “Precisamos de um milagre. E acreditamos em milagres”, resumiu o veterano goleiro Vladimir Stojkovic, sobre o sentimento sérvio antes da partida decisiva contra o Brasil.

Savo Milosevic, ex-jogador e hoje vice-presidente da Federação Sérvia, foi um pouco menos dramático do que o goleiro da seleção da Sérvia. “Vimos neste Mundial que 90% dos jogos são iguais, equilibrados, todos têm a chance de ganhar. Contra o Brasil e contra qualquer um, se jogarmos bem, temos chances. Vai ser difícil, o Brasil é um dos favoritos, mas é também uma grande oportunidade. Não é todo dia que você joga um jogo grande contra o Brasil. Vai ser um jogo maravilhoso”, disse Milosevic.

Suposto pênalti

Apesar de já mirar o confronto com o Brasil, o técnico sérvio Mladen Krstajic ainda não esqueceu a derrota para a Suíça e seguiu irritado com a atuação do árbitro Felix Brych. O treinador voltou a reclamar de um suposto pênalti não marcado sobre Mitrovic no segundo tempo e questionou a atuação do VAR, que sequer alertou o juiz sobre o lance.

“Não daria cartão amarelo ou vermelho ao Brych. Eu o enviaria a um tribunal para que possam julgá-lo, como fazem conosco”, atacou. “Desgraçadamente, parece que somente nós, sérvios, somos condenados com base em uma justiça seletiva.”

Mesmo assim, disse que ficou satisfeito com o primeiro tempo. “Conseguimos a vantagem muito cedo e fomos técnica e taticamente sólidos”, disse Mladen após a partida de sexta, lamentando que sofreu “um gol de uma maneira um pouco ingênua”.

